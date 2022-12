Les 12 coups de midi : Stéphane est-il favorisé par la production de l’émission ?

C’est du moins ce qui ressort de l’avis de nombreux téléspectateurs et internautes qui n’hésites pas à donner leur avis, preuves à l’appui.

Focus sur le déroulement de l’émission

Pour bien comprendre ce qui est reproché à la production de l’émission, il est important de revenir sur le déroulement des 12 coups de midi.

La quotidienne est divisée en quatre étapes :

Le coup d’envoi

Le coup par coup

Le coup fatal

Le coup de maitre

Les 2 points qui font que les internautes s’interrogent

Les questions posées au maitre jugées trop simples et orientées

Tout au long de l’émission, des questions sont posées aux candidats. Les téléspectateurs et les internautes trouvent que les questions posées à Stéphane, le champion actuel sont très simples.

Certains vont même jusqu’à dire que le niveau des questions qui lui sont posées ne sont pas à la hauteur d’un jeu de culture générale tant elles sont parfois faciles.

Autres point en dehors du niveau de difficulté des questions : le choix des questions. Ce qui est reproché ici par les spectateurs, c’est le fait que Stéphane semble avoir des préférences pour certains sujets et que des questions autour des ses sujets de prédilections tombent régulièrement, le favorisant ainsi aux yeux des internautes.

La longueur des questions qui fait débat

Ce qui fait débat auprès des internautes, c’est la différence de longueur des questions posées aux deux candidats restants au moment de la 3ème manche (le coup fatal).

A cette occasion, Jean-Luc Reichmann pose tour à tour des questions aux deux candidats encore en lice (dont l’un des candidats actuels est Stéphane, le maitre de midi).

Les téléspectateurs et les internautes trouvent que les questions posées à Stéphane sont bien souvent plus courtes que les questions posées à ses concurrents.

Comme il s’agit d’une partie chronométrée où il s’agit de répondre le plus vite possible, si la longueur des questions est différente d’un candidat à l’autre, alors on peut estimer que l’un est clairement avantagé.

La production a-t-elle vraiment intérêt à garder le maitre de midi en place ?

Les audiences sont souvent plus fortes lorsqu’un candidat reste maitre de midi longtemps. En effet, quand un maitre de midi est installé dans l’émission depuis plusieurs semaines, nous avons envie de savoir jusqu’où il va pouvoir aller. Les téléspectateurs veulent être présents devant leur télé pour assister à l’émission où tout basculera pour le champion et connaitre la personne qui a réussi à le détrôner.

Mais les bonnes audiences dues au maintien du maitre de midi sont-elles suffisantes pour justifier les accusations de tricheries qui pèsent sur la production de l’émission ? Ces accusations sont graves et si l’on regarde en arrière, des soupçons identiques reviennent quasi-systématiquement quand un maitre de midi reste longtemps dans l’émission. On peut donc raisonnablement penser que ce ne sont que des soupçons et non une réelle volonté de la production de nuire à certains candidats.