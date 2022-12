Films, dessins animés, émissions : découvrez ce que les chaînes télé vous ont réservé cette année pour Noël

Qui dit fin d’année dit vacances et qui dit vacances dit programmes télévisés dédiés ! La télévision française respecte cette tradition, en proposant différents programmes de Noël, qui mettront du baume au cœur des téléspectateurs, les feront rire en famille ou s’émouvoir en couple. Comme chaque année, les grands classiques de Noël ne manqueront pas à l’appel, mais fort heureusement pour ceux qui en veulent plus, l’originalité sera aussi au rendez-vous, dans les sélections de Noël made in TF1, France TV, M6 et les autres.

Juste avant Noël, c’est déjà Noël !

Toute la semaine précédent Noël, de nombreux films et dessins animés, plus ou moins classiques, seront diffusés à la télévision française, parmi lesquels le célèbre Maman j’ai raté l’avion, ainsi que sa suite, mais pas seulement. Une très grande sélection de films de Noël seront visibles, qui content des romances qui ne peuvent voir le jour que pendant la période de Noël et qui réchauffent le cœur, à cette période où la magie se doit d’opérer.

Des films de Noël à la pelle à Noël !

La première chose à laquelle on pense, quand on s’installe dans son canapé, au chaud, avec un bon chocolat parsemé de marshmallows, ce sont bien sûr les films de Noël. Les amateurs seront, une fois encore, parmi les téléspectateurs les plus gâtés par les chaînes privées comme publiques. Le 24 décembre au soir, M6 diffusera Comme les Noëls de mon enfance, et TMC proposera de son côté Opération Noël. TF1, quant à elle, enchaîne les deux parties de Coup de foudre avant Noël.

Des dessins animés pour tous !

La veille de Noël, Comme des bêtes 2 s’invite à 16h40 sur France 4. Le soir, avant que le Père Noël ne passe dans la cheminée, vous pourrez regarder en famille Tous en scène 2 sur Canal+ et, le 25 décembre, Le Grinch sur Gulli, juste après le déjeuner festif. Quant à France 2, la chaîne publique a choisi Abominable, le merveilleux film d’animation de DreamWorks réalisé par Jill Culton. Où sont les classiques ? Bien entendu Le Père Noël est un ordure lui aussi est programmé à la télévision – il n’y a pas de vrai Noël sans le film culte du Splendide ! – dans la nuit du 24 au 25 décembre sur France 4. Si vous pressez la touche 6 de votre télécommande le 24 au soir, c’est Tintin et l’affaire Tournesol que vous pourrez vous régaler à regarder avec vos enfants. Sur Gulli, l’éternel Beethoven sauve Noël revient pour émouvoir toute la famille à 17h25 le jour de Noël.

Y aura-t-il un programme plus original à Noël ?

Bien sûr tout le monde n’apprécie pas les films à l’eau de rose, qui sont devenus une spécialité de Noël, puisque désormais les grandes chaînes comme celles de la TNT ne diffusent plus que rarement la série des Sissi et autres grands classiques du vingtième siècle. Pour ceux qui ont donc envie d’être surpris, Gulli propose pour la première fois un concours très spécial : Wrap Battle, soit la bataille à celui (ou celle!) qui réalisera le plus beau des paquets que l’on trouvera sous le sapin, au réveil, le jour de Noël.