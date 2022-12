Titanic : Jack et Rose n’auraient de toute façon pas survécu à deux sur la planche selon une étude scientifique commandée par James Cameron !

Le Titanic ! Qui n’a jamais vu le film réalisé par James Cameron ? Ce dernier a connu un succès fulgurant quand il est sortie en salle. Et 25 ans après, nous apprécions toujours autant ce film. Beaucoup de personnes restent persuadées que les deux personnages auraient pu tenir sur la planche en bois. Faisons la lumière sur ce mystère ! Découvrons-en plus ensemble !

Titanic : un film ayant reçu de nombreux oscars !

Titanic est film sorti en 1997. Ce dernier a été un véritable carton aussi bien en salle, qu’à l’heure actuelle sur nos écrans. Et pour cause, ce dernier raconte, de manière romancée, le naufrage qui a eu lieu en 1912. Pour rappel, le Titanic était l’un des plus grands paquebots du monde. Ce dernier était vu comme insubmersible par le constructeur. Le Titanic n’aura pas eu le temps de faire un voyage complet que ce dernier sombrera dans les eaux profondes de l’Atlantique Nord. En effet, naviguant à vive allure, ce dernier se heurtera à un iceberg.

Dans l’histoire, nous suivons deux personnages : Jack, qui après avoir gagné à une partie de Poker, décident de monter sur le Titanic, sans que ce dernier ait de billet. Il y rencontrera Rose, jeune bourgeoise de la Haute Société en voyage avec sa famille sur le bateau pour rejoindre Southampton. Les deux finiront par tomber amoureux l’un de l’autre, bien que leur niveau de vie ne soit pas totalement similaire.

Tout le monde le sait, le Titanic finira par sombrer après plusieurs heures. Si certains ont pu se sauver en canaux, d’autres ont trouvé la mort dans ce naufrage. Il ne faut pas non plus oublier que si Rose survit, Jack finira par sombrer, lui aussi, au fond de l’Atlantique Nord.

Jack et Rose auraient-ils pu vraiment tenir à deux sur la planche ?

Depuis 1997, il y a de nombreux débats qui indiquent que si Rose s’était poussé sur la planche, Jack aurait également pu s’y installer. Ainsi, les deux personnages principaux auraient certainement survécu tous les deux, ce qui aurait permis une fin heureuse à ce film. Mais James Cameron en a décidé autrement. Et ce n’est pas parce que ce dernier ne voulait pas voir Jack survivre, mais bel et bien parce que les deux personnages n’auraient pas pu tenir à deux sur la planche. Le réalisateur du film a donc décidé de demander à ce qu’une étude scientifique puisse être réalisée pour prouver à tout le monde que Jack et Rose n’auraient pas pu tenir tous les deux sur cette dernière. De plus, James Cameron ne regrette pas de faire mourir Jack à la fin du film : en effet, ce dernier voit son film comme l’histoire de Roméo et Juliette.

En conclusion, si vous faites partie de ces personnes qui pensaient que les deux tourtereaux auraient pu tenir sur la planche, vous vous mettez le doigt dans l’œil. En effet, il y aurait forcément eu un personnage qui serait mort à la fin du film. Le réalisateur a tout simplement décidé qu’il s’agirait de Jack !