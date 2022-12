TLMVPSP et Les 12 coups de midi : deux champions s’affrontent à la télé à l’heure du déjeuner

D’un côté Stéphane , maitre de midi sur TF1

Cela fait maintenant 124 jours que Stéphane est le maitre de midi sur TF1. Il a réussi à gagner plus de 500 000€ après 38 coups de maitres et la découverte de 5 étoiles.

Bien qu’il fasse division auprès de internautes et des téléspectateurs, Stéphane est bel et bien accroché à son siège de champion depuis le mois d’août.

Issu d’un milieu modeste, il semble sous le choc à chaque émission tant sa cagnotte augmente à vue d’œil.

Beaucoup se demandent s’il va continuer son chemin encore longtemps car il est actuellement le 5ème plus grand champion de l’émission. Affaire à suivre dans les jours et les semaines qui viennent.

De l’autre Sébastien, champion dans le fauteuil de France 2

Son prénom ne vous dit peut-être rien mais sa tête ne vous est surement pas inconnue. Ce nouveau champion vient de s’emparer du fauteuil de Tout le monde veut prendre sa place, ce mercredi 21 décembre.

Il prend la suite d’Emilie qui n’aura tenue qu’une seule journée en tant que championne dans l’émission. Avant elle, Guillaume avait quant à lui réussi à se maintenir sur le fauteuil pendant 27 émissions.

Sébastien est donc le nouveau champion de TLMVPSP. Il y a quelques années (plus précisément en 2012), vous l’avez connu en tant que maitre de midi aux côtés de Jean-Luc Reichmann.

A cette époque, il était le 4ème plus grand champion de l’histoire du jeu mais il est actuellement descendu à la 17ème place car d’autres maitres de midi ont fait leur entrée dans le classement.

Toujours est-il que ce postier passionné de culture a déjà fait ses preuves et nous ne pouvons que lui souhaiter d’aller le plus loin possible sur France 2.

Qui de Stéphane ou de Sébastien les téléspectateurs vont-ils choisir ?

En concurrence directe tous les midis, il va bien falloir que les téléspectateurs choisissent entre TF1 et France 2. Certains inconditionnels des 12 coups de midi se posaient déjà la question de changer de chaine pour diverses raisons (pour en savoir plus, lire cet article).

Le fait qu’un ancien maitre de midi prenne le fauteuil sur France 2 fera-t-il peser dans la balance en permettant à Tout le monde veut prendre sa place de récupérer quelques téléspectateurs à TF1 ? Nous aurons rapidement la réponse !