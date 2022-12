Humour, frissons, émotions…: tout ce qu’il ne faut pas louper ce soir à la télé ! Programme TV 22 décembre

Vous êtes à la recherche d’un programme télé pour le jeudi 22 décembre ? Vous ne savez pas vraiment vers quoi vous tourner ? Sachez qu’il y a de nombreux programmes TV qui pourraient vous plaire. Pour que vous puissiez facilement faire votre choix, nous allons détailler ensemble ce dernier. Il ne vous restera plus qu’à choisir l’émission qui vous plait le plus parmi ce qui est proposé !

Voici le programme TV du 22 décembre 2022.

Que voir sur TF1 ?

Sur TF1, il sera possible de trouver différents programmes. En première parie de soirée, vous pourrez retrouver le film Gaston Lagaffe. Il s’agit d’un film humoristique avec comme acteurs principaux Théo Fernandez et Pierre-François Martin-Laval. En deuxième partie de soirée, vous pourrez retrouver la série Esprit Criminel, qui n’est autre qu’une série policière.

Le programme sur France 2

Quels jeunes virtuoses iront à la Grande Finale ?#Prodiges revient pour un grand bal de Noël autour de @FaustineFB, @MCPietragalla, @GautierCapucon et @juliefuchssop 📺 Demain soir à 21h10 pic.twitter.com/awOKWkA6f1 — France 2 (@France2tv) December 21, 2022

Si vous désirez passer votre soirée sur France 2, vous pourrez retrouver l’émission Prodiges. Il s’agit du grand bal de Noël pour que vous puissiez être mis dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. En deuxième partie de soirée, vous pourrez découvrir le programme « Gautier Capuçon : au cœur des villes et villages ».

A regarder sur France 3

Si vous êtes à la recherche d’un film drôle et connu, alors L’aile ou la cuisse pourrait vous ravir sur France 3, en première partie de soirée. À la suite de cela, rendez-vous pour le reportage « Coluche, une époque formidable ». Cela vous permettra d’en apprendre plus sur cet humoriste.

Demain soir sur France 3 c’est À 21h00 L’aile ou la Cuisse.(1976) 🎁 pic.twitter.com/3779ncN0WA — Louis de Funès Fans (@FunesFans) December 21, 2022

France 5

C’est un programme chargé d’histoire que nous retrouverons sur France 5. Il s’agit d’une émission sur Marie-Antoinette. En seconde partie de soirée, vous pourrez profiter d’une émission plus légère avec « C dans l’air ».

Que nous propose M6 ?

Sur M6, vous pourrez voir l’émission « 40 ans de bêtisiers : le grand classement », pour une soirée drôle et riche en émotion. En seconde partie de soirée, un programme consacré à Johnny Hallyday pourrait certainement vous plaire.

Arte

Sur Arte, il sera possible de voir un film nommé « Le temps retrouvé » en première partie de soirée et un deuxième film « Sous le poirier, la mort ». Ce sont deux films dramatiques qui vous permettront de passer un bon derrière votre poste de télévision.

W9

Sur W9, retrouvez la série policière NCIS, tout au long de la soirée. En effet, en première partie, vous aurez des épisodes inédits. Pour la seconde partie de soirée, il s’agira de rediffusion.

TMC

Sur TMC, vous pourrez retrouver le premier volet du 7e film de Harry Potter. Dans une seconde partie, l’émission « Harry Potter : retour à Poudlard » sera de nouveau diffusé. Ainsi, les grands fans de la saga Harry Potter pourront passer une très bonne soirée !

TFX

Si vous avez envie de rigoler et de passer du bon temps, alors TFX saura certainement vous ravir. En effet, c’est le big bêtisier de Noël qui vous attend sur cette chaîne.

Comme vous pouvez le constater, il sera possible de trouver le programme qui pourrait le plus vous convaincre. En effet, quelles que soient vos envies, il ne vous restera plus qu’à trouver le programmer adapté. Après tout, il est important de choisir une émission qui saura vous satisfaire avant d’aller dormir : passez une bonne soirée !