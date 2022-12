« La roue tourne » Cette petite phrase d’Anne-Sophie Lapix qui sème le doute sur son avenir au JT de France 2

Anne-Sophie Lapix, une figure importante du journalisme français

Âgée de 50 ans, Anne-Sophie Lapix est une célèbre journaliste et animatrice de télévision française. Elle apparaît sur nos écrans de télévisions depuis plus de vingt ans. Après six ans passés à la rédaction de LCI, elle rejoint en 2005 la chaîne M6 afin de présenter l’émission de télévision Zone Interdite. En 2006, sa carrière prend un nouveau tournant. Elle devient la “présentatrice joker” des journaux de week-end sur TF1. En 2008, elle prend la tête du magazine politique Dimanche + sur Canal+, puis anime l’émission C à vous de 2013 à 2017. Entre septembre 2014 à juin 2015, elle passe cette fois-ci sur France 2, dans l’émission Mots croisés.

Depuis mai 2017, elle remplace David Pujadas à la présentation du journal de 20 heures de France 2. Son avenir à ce poste soulève néanmoins question : une déclaration-choc partagée il y a quelques semaines sème en effet le doute.

Un avenir incertain à la tête du journal de France 2

Lors de son passage dans l’émission « C médiatique », Anne-Sophie Lapix a été interrogée sur son avenir dans le journal télévisé qu’elle présente à 20 heures sur la chaîne de télévision nationale France 2. Sa réponse en a étonné plus d’un. La journaliste a affirmé ne pas savoir si elle sera là, ou non, l’année prochaine. Elle évoque avoir adoré cet exercice, et l’avoir trouvé passionnant, mais ne pas être en mesure de décider de ce qu’il adviendra de son contrat dans les semaines à venir : “Je ne peux pas le dire parce que de toute façon ça tourne. La roue tourne ».

Cette situation, des plus délicates, pose question. Est-ce son indépendance qui a mis son poste en danger ? Anne-Sophie Lapix est en effet connue pour sa pugnacité et pour ses échauffourées avec de nombreux politiques. Selon les dires de la journaliste, ses critiques ont été décriés à certains abords, mais lui ont aussi permis d’obtenir des réactions de soutien dans d’autres médias. Bien que gênantes pour certains, ses questions incisives constitueraient ainsi également une espèce de protection, lui permettant de sortir du lot. Anne-Sophie Lapix affirme néanmoins être défendue avec vigueur par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, qui souhaiterait la voir garder son poste.

Le Syndicat national des journalistes de France Télévisions avait par le passé alerté sur sa probable éviction dans les mois à venir. Une crainte par ailleurs relayée par le député Nupes des Pyrénées-Atlantiques, Iñaki Echaniz, qui explique cette mauvaise nouvelle par le nouveau projet de réforme du ’20 Heures’ de France 2, qui engendrerait des départs annoncés dans les coulisses, loin des projecteurs. Dans les faits, ce ne serait pas moins que l’Élysée qui souhaiterait la voir quitter son poste actuel.

🚨Il y aura un nouveau plateau pour le 20 h de @France2tv avec Anne-Sophie Lapix dès septembre 2023🤫 La journaliste est sur #Cmédiatique et dévoile quelques nouveautés à venir avec @melanietaravant⬇️ pic.twitter.com/qvuRtG6uWX — Cmédiatique (@cmediatique) December 11, 2022

Quoi qu’il en soit, un nouveau plateau sera inauguré en septembre 2023, avec un nouveau décor à une échelle à taille humaine ayant pour objectif de renforcer la proximité avec les spectateurs. La question reste entière sur qui en sera à sa tête… Affaire à suivre !