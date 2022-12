Alexandra Lamy et Jean Dujardin évincés du retour d’Un Gars, une Fille ?

Composée de 438 épisodes répartis sur 5 saisons, la série montre avec humour le quotidien du couple, mêlant échanges complices et divergences entre les genres avec brio. Cette série aura été diffusée quotidiennement sur le petit écran entre 1999 et 2003.

Vers un possible retour de la série culte sur les écrans ?

La chaîne TF1 a décidé, près de 20 ans après le dernier épisode, de raviver la flamme de cette série à travers un prime spécial en reprenant les sketches qui ont fait son succès, le tout tourné avec pas moins de 16 nouveaux couples.

Le casting s’avère prometteur : on trouvera pour cet hommage à la série de vrais couples, comme Inès Reg et son mari Kévin Debonne, mais aussi de faux couples regroupant des acteurs complices en dehors des écrans tels Joey Starr et Barbara Schulz, Mathieu Madénian, Frédérique Bel, Alexandra Sublet ou encore Olivier Marchal.

La diversité des acteurs sélectionnés garantit un divertissement assuré pour cet hommage à la série. Mais qu’en est-il des protagonistes initiaux, Alexandra Lamy et Jean Dujardin ? C’est une question que se posent tous les fans de la série.

Alexandra Lamy et Jean Dujardin absents de cette réédition ?

Cela pourra surprendre un grand nombre de téléspectateurs, mais le fameux duo à l’origine de la série sera absent de ce prime.

Alexandra Lamy a pu s’exprimer à ce sujet, et ne manifeste aucun regret : elle-même et son complice de l’époque, Jean Dujardin, ont vu leur carrière décoller grâce à « Un gars, une fille » et encore aujourd’hui l’actrice évoque avec plaisir cette période, étant encore associée au personnage de « Chouchou » par de nombreux fans.

Le directeur des programmes de la chaîne annonce en effet un hommage visant à revisiter et non à reprendre à la série, avec un casting qu’il estime particulièrement réussi.

Quel avenir pour la série ?

Les meilleurs sketches vont donc être réinterprétés par un mix d’acteurs talentueux d’hier et de demain, visant à séduire le plus grand nombre de fans. Il n’est pas encore question d’une suite à ce prime qui devrait se dérouler en deux parties d’après le directeur des programmes de TF1.

L’actrice Alexandra Lamy trouve l’idée superbe et, bien que n’ayant pas été conviée à la conception de cet événement, ne serait pas contre une association à une éventuelle suite.

Le succès de ce prime sera certainement déterminant.

La série « Un gars, une fille » restera-t-elle un souvenir, par moments ravivé par des hommages ponctuels ? Y aura-t-il une réelle suite grâce au succès attendu de l’évènement, permettant le retour sur les écrans des acteurs originels ? Seul l’avenir nous le dira !