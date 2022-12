Les 12 coups de midi : ces 3 choses dans l’attitude de Stéphane qui agacent beaucoup les téléspectateurs !

Retour sur les 3 choses dans l’attitude du champion qui énervent les téléspectateurs.

Sa gestuelle à chacune de ses bonnes réponses

Comme tout un chacun, lorsque Stéphane gagne, il manifeste sa joie. Rien de plus normal quand on sait que ces bonnes réponses peuvent lui faire gagner de l’argent. Seulement voilà, les téléspectateurs (et les internautes) trouvent que le fait qu’il s’applaudisse presque à chacune de ses bonnes réponses est peut-être un peu too much.

Certains pointent un manque d’humilité chez le candidat. Est-ce le cas ou bien tout simplement une impression donnée par le montage de l’émission ?

Une autre attitude qui exaspère de nombreuses personnes, c’est lorsque Stéphane s’embrasse la main et lève le doigt en l’air après une victoire.

On parle encore souvent sur les réseaux sociaux des divers cris et hurlements qu’il émet régulièrement. Une fois encore, n’est-ce pas une manière de s’exprimer tout simplement ?

Son comportement vis-à-vis de ses adversaires

Ce qui revient le plus souvent dans les critiques qui lui sont faites, c’est son comportement vis-à-vis des autres candidats. Lui qui est très expressif quand il s’agit de ses bonnes réponses ne déroge pas à la règle quand il s’agit de ses concurrents.

En effet, il n’hésite pas à se réjouir de leur défaite (ou de sa victoire, tout dépend du point de vue). Un manque de compassion pour les challengers est souvent noté par les internautes et cela déplait à certains.

La fait qu’il commente souvent les réponses des autres joueurs passe mal. Cependant, pour sa défense, il faut dire que c’est souvent Jean-Luc Reichmann qui lui propose d’intervenir pour approfondir le sujet. Les précédents maitres de midi faisaient également de même…

Ses pleurs répétés au cours des émissions

Enfin, une dernière attitude exaspère les téléspectateurs et parfois même les inconditionnels de l’émission qui ne critiquent généralement pas. Il s’agit des pleurs répétés de Stéphane.

Certains comparent ses larmes à des « larmes de crocodiles ». Hyperémotivité ou non, c’est la question que se posent de nombreuses personnes.

Toujours est-il que ce comportement devient insupportable pour certains téléspectateurs.

Sa gestuelle quand il gagne ou encore son attitude envers ses challengers sont autant de choses qui exaspèrent les téléspectateurs chez Stéphane. Reste à savoir maintenant s’ils vont tout de même rester sur TF1 ou s’ils vont changer de chaine pour aller sur France 2 et suivre les aventures de Sébastien (ancien maitre de midi sur TF1 et aujourd’hui champion dans Tout le monde veut prendre sa place).

Voici quelques réactions des internautes sur l’attitude de Stéphane :

Je supporte en général beaucoup les gens, même les plus difficiles. Mais faut avouer que le mec Stephane aux #12coupsdeMidi est vraiment chiant avec ses faux-semblants et son impression de tout connaître. C'est très désagréable à suivre — DozoDter 🇨🇮🇫🇷 (@DozoDter) December 14, 2022

🤣🤣🤣écœurant, il n'a pas honte de pleurnicher le doigt et les yeux levés au ciel espérant nous attendrir !!!! 🤣🤣🤣🤣sans tenue ni retenue le mec 🤮 — Moyo 23 (@23Moyo) December 19, 2022

Pfffff ils ont réussi à me couper l'appétit maintenant il rigole à longueur d'émission il sait très bien qu'il ne craint rien grâce à sa grande culture générale 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#12CoupsDeMidi — Eric Maignier (@EMaignier) December 21, 2022