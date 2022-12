Les 12 coups de Noël : malgré des questions jugées plus faciles, Stéphane perd son duel face à un autre grand maître de midi

Déroulement de l’émission

Cette émission spéciale dérivée des 12 coups de midi et intitulée les 12 coups de Noël, a été diffusée sur TF1 samedi soir.

Lors de cette soirée, deux équipes se sont affrontées pour tenter de faire monter le plus haut possible une cagnotte destinée aux Restos du Cœur. A leur tête, d’un côté l’humoriste Florent Peyre et de l’autre l’humoriste et comédienne Michèle Bernier.

Avec eux se trouvait des maitres de midi pour les aider durant toute la partie de l’émission. Dans l’équipe de Florent Peyre il y a avait Timothée (classé 8ème plus grand maitre de midi), Sylvie et Eric (2ème plus grand maitre de midi).

Dans l’équipe de Michèle Bernier on retrouvait Stéphane (le maitre de midi actuel) , Blandine et Bruno (1er plus grand maitre de midi).

Les règles de l’émission spéciale étaient quelques peu différentes des règles habituelles mais les fans ont pu s’y retrouver avec des manches cultes qui opposaient les candidats entre eux. Ainsi, on a pu assister au coup fatal opposant Florent Peyre à Michèle Bernier, Timothée à Stéphane et Eric à Bruno.

Enfin, pour aider les participants à gagner encore plus d’argent pour les Resto du Cœur, Xavier (classé 11ème plus grand maitre de midi) a répondu seul à plusieurs questions posées par Jean-Luc Reichmann lors d’un coup fatal d’exception.

Pour assurer le show, on a également pu assister à la venue de la Star academy. Une séquence qui a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux à cause du playback des staracadémiciens…

La défaite de Stéphane face à Timothée

Lors de cette émission spéciale, Stéphane (classé 5ème plus grand maitre de midi) a affronté lors d’un coup fatal un autre champion qui n’est autre que Timothée (classé 8ème plus grand maitre de midi).

Tout le monde a pu remarquer que les questions posées à Stéphane étaient encore majoritairement des questions correspondant à ses centres d’intérêt, à savoir le cinéma, la télévision ou encore les séries. Quand il ne s’agissait pas de questions sur les thèmes préférés de Stéphane, ce dernier a eu droit à des questions d’une facilité déconcertante.

De son côté, son adversaire a quant à lui dû répondre à des questions jugées plus complexes (sur l’histoire notamment).

Il n’en fallait pas plus pour faire gonfler les soupçons qui pèsent sur la production. Les internautes n’ont pas tardé à pointer cette injustice et à crier au scandale.

Toujours est-il que le duel entre les deux champions était serré jusqu’au bout mais Timothée a réussi à prendre l’ascendant sur son concurrent. Au terme de ce face à face, il ne restait qu’une seconde de temps de jeu à Timothée lorsque le chrono de Stéphane s’est arrêté.

Le reste de l’émission s’est poursuivi jusqu’à la victoire de l’équipe de Florent Peyre. Au total, c’est pas moins de 89 600€ qui seront reversés à l’association des Resto du Cœur. Une très belle somme en cette fin d’année.