Les 12 coups de midi : découvrez l’identité du nouveau maître de midi suite à l’élimination de Stéphane !

Nous vous annoncions hier la défaite de Stéphane, actuel maitre de midi sur TF1, pour la mi-janvier. Nous savons désormais le nom du futur maitre de midi et nous allons vous le dévoiler sans plus attendre.

Ce que l’on sait le moment où tout a basculé pour Stéphane

Comme vous le savez désormais, Stéphane va devoir laisser sa place de champion des 12 coups de midi courant janvier, plus précisément dans le semaine du 16 au 22.

En effet, lors de la manche du « coup par coup », les candidats en lice doivent répondre à une question commune. Toutes les réponses proposées sont correctes sauf une. Il faut donc éviter de donner la mauvaise réponse !

C’est lors de cette manche que Stéphane s’est trompé à deux reprises. Il est donc passé à l’orange puis au rouge et a été contraint de défier en duel une concurrente.

Cette dernière s’est vue poser une question un peu complexe mais elle a tout de même réussi à trouver la réponse exacte parmi celles qui lui étaient proposées (cette bonne réponse n’était autre que le président Ronald Reagan).

De ce fait, Stéphane a du laisser sa place de champion pour que le meilleur du jour gagne. Mais l’émission ne s’est pas arrêtée là !

Quel est le nom du candidat qui est devenu le nouveau maitre de midi ?

La jeune femme qui a battu Stéphane en duel en répondant correctement à la question posée par Jean-Luc Reichmann a ensuite poursuivi l’émission.

A la manche suivante, celle du « coup fatal », elle s’est vu opposée à un autre candidat. C’est ce dernier qui est sorti vainqueur du duel, remportant ainsi le titre de maitre de midi.

Il s’agit donc d’un homme qui succède à l’un des 5 meilleurs champions des 12 coups de midi.

Ce nouveau maitre de midi porte le nom d’Alexandre (son nom de famille n’est pas encore connu).

Nous ne disposons pas encore de photo du nouveau maître de midi mais il est tout à fait possible que cette information fuite prochainement sur la toile.

Un autre Alexandre a déjà participé à l’émission quotidienne en 2010 et s’est classé 12ème plus grand maitre de midi.

Espérons pour lui que le nouveau maitre de midi saura le dépasser et maintenir sa place le plus longtemps possible pour le plaisir des téléspectateurs mais aussi pour les audiences de l’émission ! En effet, TF1 a récemment communiqué sur un record d’audience avec pas moins de 3.5 millions de téléspectateurs devant leur poste de télévision.

Sans vouloir porter malchance au nouveau champion, on constate souvent qu’après un grand maitre de midi, les maitre de midi s’enchainent avant que l’un d’entre eux garde sa place plusieurs semaines ou mois d’affilé.

Source : le youtubeur Chasseur d’étoile