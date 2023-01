Il en a toujours rêvé et il l’a fait : découvrez le rêve que Stéphane Plaza vient de réaliser à l’âge de 52 ans

Animateur télé et agent immobilier hors pair, Stéphane Plaza est adoré du public. Drôle et toujours plein d’entrain, il n’a pas ménagé sa peine pour réaliser son rêve. CambodgePost vous en donne tous les détails.

Stéphane Plaza : un businessman populaire

Sous ses airs de troublions, Stéphane Plaza sait se donner les moyens de gravir les échelons et de réussir sur le plan professionnel.

Mis sur le devant de la scène grâce à l’émission Recherche appartement ou maison, Stéphane est avant tout un agent immobilier reconnu pour son professionnalisme et son expertise poussée du marché immobilier mais aussi pour son humour et sa joie de vivre.

En effet, impossible de s’ennuyer avec lui. C’est d’ailleurs ce qu’en disent ses collaborateurs et les candidats ayant participé à ces émissions. Depuis son premier passage télé, il n’a cessé de progresser dans ce milieu puisqu’il a par la suite pu intervenir dans d’autres émissions.

De même, sa notoriété auprès du grand public lui a permis de monter avec succès un réseau d’agences immobilières.

Ces diverses qualités lui ont d’ailleurs permis d’être élu personnalité préférée des français à plusieurs reprises (il vient cependant d’être détrôné par Jean-Luc Reichmann, présentateur des 12 coups de midi).

Rappelons que Stéphane Plaza, qui cumule de nombreuses casquettes, est également comédien et fait régulièrement des représentations au théâtre. C’est sans conteste une personnalité qui réussit tout ce qu’il entreprend.

Un rêve qu’il a mis 10 ans à réaliser

Comme tout un chacun, Stéphane Plaza avait un rêve : celui de rencontrer des baleines. Pas si facile que ça même si certains endroits sont réputés propices pour cela.

Sur son compte Instagram, il vient de diffuser une vidéo où on le voit entouré de baleines. Il nous explique comme ce rêve a pu se réaliser.

Il a voyagé à travers le monde pour voir de ses propres yeux ces mystérieux cétacés. Pour cela, il est passé par Tahiti, la Martinique, les Maldives, les Seychelles ou encore l’Ile de la Réunion.

Mais ce n’est qu’en octobre dernier que son rêve a pu se réaliser au cours d’une sortie en mer à l’Ile Maurice dont il se souviendra toute sa vie.

En effet, devant lui on peut voir apparaitre sur la vidéo de nombreuses baleines. « majestueuses , silencieuses , elles dominent la mer et maintenant mon cœur. » peut-on lire en commentaire de son post.

Quand on voit la joie sur le visage de Stéphane Plaza, on se dit qu’il n’oubliera pas de sitôt cette journée !

Moralité de cette histoire, il n’y a pas d’âge pour avoir des rêves et encore moins pour les réaliser. Et vous, quel est votre rêve le plus fou ?