Une bonne nouvelle pour Karine Le Marchand après les moments difficiles qu’elle a traversé

L’animatrice révèle avoir passé une année particulièrement difficile

Karine Le Marchand, animatrice emblématique sur M6, a fait des révélations sur son compte Instagram concernant l’année qui vient de s’écouler. Elle la décrit comme ayant été « éprouvante, nerveusement, physiquement, émotionnellement ».

Elle qui est toujours souriante et pleine de joie en public n’a pas hésité à dévoiler ses émotions « j’ai parfois pleuré de rage, de tristesse, j’ai ressenti la solitude, et l’anxiété ». Elle a d’ailleurs reçu le soutien de ses fans suite à ce message.

Les évènements qui nous entourent et qui nous concernent tous, à savoir « l’état de notre planète, la guerre qui dure et celles qui menacent, la pauvreté croissante, la cruauté envers les gens et les animaux » la touche particulièrement et n’ont fait qu’amplifier se sentiment de peur et de tristesse qu’elle a ressenti.

Elle affirme avoir été épaulée par ses proches pour surmonter ces épreuves et pouvoir retrouver de l’espoir et son énergie.

Une bonne nouvelle pour bien finir l’année 2022

On dit toujours qu’après la pluie vient le beau temps et c’est exactement ce qui s’est passé pour l’animatrice Karine Le Marchand en cette fin d’année.

Elle vient d’annoncer la bonne nouvelle aux internautes son compte Instagram : elle vient d’être élue meilleure animatrice de l’année 2022 ! Ce sondage a été réalisé par TV mag.

En commentaire, elle n’a pas hésité à remercier chaleureusement les personnes qui ont voté pour elle mais aussi à revenir ses les difficultés rencontrées au cours de cette année. Elle termine tout de même son discours par une notre positive « Quel bonheur! Quelle confiance! J’espère ne jamais vous décevoir ».

Dans ce classement mixte elle se trouve en 4ème position après Jean-Luc Reichmann (nouvellement en tête), son grand ami Stéphane Plaza et l’animateur Nagui.

Elle arrive donc comme la seule et unique femme dans le top 5 de ce classement et gagne une place par rapport à l’année dernière. Peut-être sera-t-elle dans le top 3 l’année prochaine ? C’est tout ce qu’on lui souhaite !

Comme beaucoup de français depuis quelques années, Karine Le Marchand a traversé une année difficile mais elle a su s’entourer des bonnes personnes pour reprendre les choses en main et se sentir mieux. En cette fin d’année 2022, une excellente nouvelle est tombée pour l’animatrice : elle a été élue première femme présentatrice préférée des français. Cette distinction est amplement méritée.