Les 12 coups de midi : voici les nouveaux indices de l’étoile mystérieuse pas encore dévoilés à la TV

Tous les midis, en fin d’émission, quelques cases supplémentaires sont dévoilées pour tenter de couvrir qui se cache derrière l’étoile mystérieuse. Nous en savons plus sur les nouveaux indices qui vont apparaitre à l’écran dans les prochaines semaines.

Comme nous vous l’avons dit dans un précédent article, l’étoile mystérieuse actuelle ne devrait pas être découverte par Stéphane avant son départ. A l’heure actuelle, il n’y a que peu d’indices permettant de trouver quelle personnalité se cache derrière.

Ces 3 indices que l’on peut déjà entrapercevoir à l’écran tous les midis

Plage de Marbella en Espagne

En fond d’écran, on peut voir un magnifique paysage où l’on rêverait tous d’aller. Il s’agit de la plage de Marbella, situé au sud de l’Espagne sur la Costa Del Sol. Les téléspectateurs ont vite reconnu cette image mais, comme c’est le premier indice à apparaitre, il ne faut pas s’attendre à ce que celui-ci soit déterminant pour trouver la personnalité cachée derrière l’étoile mystérieuse.

Montre à Gousset

En haut et légèrement à gauche de l’image, on devine une montre à Gousset. On peut imaginer que la personnalité est l’égérie d’une célèbre marque de montre ou encore que c’est un acteur ou une actrice qui a joué dans le film Alice aux Pays des merveilles de Tim Burton. Toutes les théories sont possibles.

Lune

Dernier indice visible à l’heure actuelle sur votre écran tous les midis : une Lune. Elle est placée en haut à droite de l’image. Certains y voient un indice qui peut directement désigner Thomas Pesquet mais il est peu probable que ce soit le cas quand on sait qu’il était déjà derrière une étoile mystérieuse en 2020 lorsque Léo était le maitre de midi.

Ces indices étant insuffisants à l’heure actuelle pour trouver quelle personnalité joue à cache-cache, nous allons vous dévoiler les indices qui devraient apparaitre sur vos écrans prochainement. De quoi vous laisser le temps de trouver l’étoile mystérieuse avant le maitre de midi !

Les 3 indices à venir qui ne sont pas encore dévoilés

L’ordre des indices que nous allons vous dévoiler est aléatoire. Ces indices n’apparaitront pas forcément dans cet ordre au cours des prochaines émissions.

Tasse de thé

Une tasse de thé devrait faire son apparition. La piste la plus probable serait que cet indice nous oriente vers un personnalité britannique car ils sont connus pour être de grands buveurs de thé.

Pipette

Pour l’heure, nous n’avons pas plus d’information sur cette pipette. Est-ce une pipette évoquant du matériel médical pour nous mettre sur la piste d’un célèbre médecin ?

Marmite

Pour ce dernier indice, tout le monde s’accorde à dire qu’il désigne le fait que la personnalité à trouver est soit un grand cuisinier (ou une grande cuisinière !) ou tout du moins quelqu’un qui gravite dans ce milieu : un présentateur d’émission culinaire par exemple.

Après toutes ces révélations, nous vous laissons avec vous connaissances et vos méninges pour tenter à votre tour de rassembler ces indices et démasquer enfin qui se cache derrière la fameuse étoile mystérieuse.