Les 12 coups de midi : les internautes défendent Stéphane face aux nombreuses critiques

Depuis quelques semaines, on assiste sur les réseaux sociaux à de nombreuses critiques autour des 12 coups de midi et plus particulièrement vis-à-vis de Stéphane. Mais depuis quelques jours, la tendance commence à s’inverser et de plus en plus de fans de Stéphane prennent sa défense.