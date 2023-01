La grosse boulette d’Adeline Toniutti qui ne passe pas dans l’émission Camille et images

Résumé de ce début de soirée

Camille Combal revient entouré de nombreux invités pour son émission Camille et images spéciale 2022. Pour l’occasion, deux équipes s’affrontent pour tenter de faire gagner une partie du public.

Du côté des stars invitées, on retrouve l’équipe de Camille Lellouche (chanteuse et humoriste), Kev Adams (humoriste) et Gérard Jugnot (comédien) qui s’oppose à l’équipe d’Adeline Toniutti (professeur de chant), Max Boublil (humoriste et comédien) et Caroline Anglade (actrice).

L’émission connue pour être pleine d’humour, de spontanéité et de rebondissements n’a pas dérogé à la règle. Il faut dire que Camille Combal est un animateur hors pair. Il excelle dans l’art de divertir les téléspectateurs en mettant tout de suite ses invités à l’aise et en créant rapidement une proximité avec eux.

Le moment où tout a basculé !

Adeline Toniutti est désormais connue de tous puisqu’elle a été prof de chant pour les élèves de la Star Academy cette année. Elle a d’ailleurs fait l’unanimité auprès des téléspectateurs et des internautes qui espèrent la revoir pour la prochaine saison de la Star Academy.

A quelques minutes du début de l’émission, alors que Camille Combal a présenté ses invités et que l’émission semble se passer pour le mieux, Adeline Toniutti fait une énorme boulette.

En effet, elle ne reconnait pas l’humoriste, pourtant célèbre depuis maintenant de nombreuses années, et le confond avec le chanteur Keen’v.

Une boulette qui semble mal passer auprès du principal intéressé qui se lève de sa chaise et part sur le plateau en faisant remarquer haut et fort qu’elle vient de faire une grosse erreur.

Les autres invités, quelque peu mal à l’aise, se mettent à rire de la situation. L’un de ses coéquipier ne manque pas de chambrer Adeline en rajoutant une couche. C’est Max Boublil qui lui demande si elle ne vient pas de le confondre lui aussi avec Titoff.

Voici quelques réactions d’internautes qui n’ont pas tardé à défiler sur la toile «Adeline a cru que Kev Adams était Keen’v, je l’aime trop » ou encore « PTDR Adeline qui confond Keen’v et Kev ».

PTDRRRRRRR JV MOURIR ADELINE ELLE A APPELÉ KEV, KEEN V EN PREMIER DEGRÉ #CamilleEtImages — maë🧚🏻‍♀️ (@tashasbby) December 30, 2022

Adeline qui pense depuis le début de l'émission que Kev Adams, c'est Keen'V. Elle confond les deux.#CamilleEtImages — TH🥳MAS ! (@LeThomasOFF) December 30, 2022

#CamilleEtImages MDR, Adeline qui a cru que Kév Adams c'était Keen'V😂😂 — ~ Is@belle ~ 🎄✨ (@zabou_dchou) December 30, 2022

Autant dire que l’émission a bien démarré et a donné le ton avec beaucoup de rires et de délires durant toute la soirée.

Plus loin dans l’émission, Camille n’a pas hésité à utiliser la boulette d’Adeline pour en faire une vanne régulière tout au long de la soirée !