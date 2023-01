Star Academy : Stan et Léa posent ensemble dans une tenue qui affole les internautes !

Stan et Léa : deux candidats emblématiques de la Star Academy

Durant 6 semaines, nous avons pu suivre les aventures des 13 académiciens venus tenter leur chance dans cette émission pour percer dans le milieu de la musique. Cours de chant, de danse, d’expression scénique, de théâtre… ils n’ont rien lâché pour aller au bout de leur rêve.

Parmi eux, deux candidats ont beaucoup fait parler d’eux pour leur humour et leur bonne humeur. Il s’agit de Stan et de Léa. Cette dernière a d’ailleurs réussi à aller jusqu’en finale mais n’a pas gagné le télécrochet.

Léa la gentille impertinente qui a souvent fait rire ses camarades malgré elle et Stan le bout en train et excellent danseur même en talons aiguilles nous ont fait passé de bons moments. Et c’est encore le cas avec cette photo prise lors de l’anniversaire de Stan.

On les connaissait comme étant toujours à la pointe de la mode et, une fois de plus, ils ne nous ont pas déçu.

Cette photo qui affole les internautes

Lors de sa soirée d’anniversaire, Stan a posé avec ses anciens camarades pour immortaliser cet instant. Sur son compte Instagram, il a diffusé quelques-uns de ces clichés pour le plus grand bonheur de ses fans et des autres camarades qui n’ont pu assister à la fête.

En accompagnement de cette photo, Stan en profite pour remercier ses amis présents mais aussi tous ceux qui ont pensé à lui pour son anniversaire.

Sur la photo en question, on peut apercevoir Stan et Léa en train de prendre la pose devant l’objectif. Ils se mettent en scène avec leur tenue prévue pour la soirée, à savoir un crop top partiellement transparent pour Léa et une chemisette noire ultra transparente pour Stan.

Autant dire que leurs tenues étaient raccord ! Il n’en fallait pas plus pour émoustiller les internautes et les faire réagir en commentaires.

Parmi les réactions des internautes, en voici quelques extraits : « on SURVALIDE cette chemise! », « cette chemise !!! j’en connais un qui va finir ds la saison 8 d’élite », « Trop beaux mais Stan tu es trop sexy » ou encore « Quelle bande de bg !! ».

Les autres candidats ayant participé à sa soirée d’anniversaire étaient quant à eux habillés de manière beaucoup plus soft mais très élégamment tout de même. Ce cliché confirme bien le statut de tendanceur qu’on leur avait déjà donné lors de leur participation à la Star Academy.

Stan n’en est pas à son premier cliché en tenue transparente

Il y a quelques jours, pour souhaiter un joyeux noël à ses fans, il posait seul sur son compte Instagram dans une sorte de cote de maille version 2022 !