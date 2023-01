N’oubliez pas les paroles : impressionnante, les internautes complètement sous le charme de la nouvelle maestro Manon !

Après 15 victoires, Manon a tout pour devenir une des plus grandes maestro de N’oubliez pas les paroles ! Voyons tout de suite pourquoi les internautes sont sous son charme.

Découvrez le palmarès de Manon, la maestro actuelle

En date du 04 janvier 2023, Manon en était à sa 15ème victoire dans l’émission N’oubliez pas les paroles ! Elle garde donc le micro d’argent.

Son talent musical et sa mémoire lui ont permis de cumuler 124 000 € dans sa cagnotte. Cette somme lui permet de se placer à la 40ème place des meilleurs maestros de l’émission.

Ce qui est remarquable dans son parcours dans l’émission, c’est le fait qu’elle a réussit à faire sonner 12 fois la clochette en fin d’émission sur 15 participations. Cette clochette signifie qu’elle vient de découvrir suffisamment de mots lors de « la même chanson » pour garder son titre de maestro sans que l’autre candidat n’ait besoin de jouer à son tour.

De nombreux internautes s’expriment au sujet de Manon

N’oubliez pas les paroles est une émission suivie par plus de 3 millions de personnes tous les soirs. Les téléspectateurs qui suivent cette émission apprécient particulièrement la nouvelle maestro Manon et n’hésitent pas à le faire savoir.

Voici un aperçu des commentaires élogieux des internautes à son sujet :

« Elle est superbe, très douée, pas fière, elle a tout pour réussir à être grande maestro »

« Elle est solaire Manon. Très agréable à regarder et à écouter… »

« Je ne veux surtout pas ignorer les autres maestros mais elle a un peu de tous les Maestros. Elle est rigolote mais pas exubérante, de l’humour mais elle sait garder ses limites, souriante mais pas déchaînée et un savoir qu’elle applique tout doucement sans se prendre la tête mais en sachant que chaque euro est toujours difficile à gagner. J’aime vraiment Manon, c’est une belle personne et elle est très belle. Je ne peux que lui souhaiter d’aller le plus loin possible.»

« Manon, tu es époustouflante !!! Quelle mémoire ! Et le tout avec des yeux magnifiques et un sourire ravageur. Attention, on commence à s’attacher!! »

« Manon c’est du lourd , sauf accident je la vois aller très très loin, elle est tellement appliquée sur ce qu’elle fait !!! Et ce qui ne gâche rien , jolie et surtout très simple avec à chaque fois beaucoup d’émotions. »

elle a toutes les qualités cette Manon 🙌#noplp pic.twitter.com/f6XASBBI1O — Pierre REMY (@pierre80remy) December 30, 2022

Bravo Manon!! Elle me bluffe cette maestro !! Elle est hyper forte en MC!! #noplp — zzondra8 (@sandraB82406) January 4, 2023

Oui bravo Manon belle interprétation en douceur ! #NOPLP — Lisi 💫 (@LisiZeki) December 29, 2022

Manon incroyable de facilité. Je la vois top 10 dans le classement des maestros, au moins… #NOPLP — Serge #Laïcité #Macron #Tennis (@SergioP7793) January 3, 2023

Vous l’aurez compris, les avis sont unanimes au sujet de Manon. Sa bonne humeur et sa mémoire exceptionnelle en font une personnalité très appréciée du public et en bonne voie pour dépasser ses prédécesseurs et rentrer dans le top 10 des meilleurs maestro.