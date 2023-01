Manon, actuelle maestro dans N’oubliez pas les paroles ! avec 15 victoires, vient de se faire interpeller par une ancienne maestro. Découvrez sans plus attendre ce qui s’est dit.

Vous souvenez-vous d’Héloïse, ancienne maestro ?

Héloïse a participé à N’oubliez pas les paroles ! en novembre 2017. Lors de son passage dans l’émission, Héloïse a remporté 185 000 € soit 61 000 € de plus que le montant actuel de la cagnotte de l’actuelle Maestro Manon.

Avec ses 29 victoires, Héloïse est actuellement classée 22ème plus grande championne de l’émission. Chanteuse à ses heures perdues, elle avait réussi à rentrer dans le classement à seulement 19 ans.

Après sa victoire, elle reprend ses études dans le domaine de la radio dans l’espoir d’exercer le métier de ses rêves.

A 24 ans, elle est désormais animatrice radio et suivra peut-être les traces de Nagui, présentateur de N’oubliez pas les paroles ! mais aussi animateur radio.

Héloïse interpelle Manon

Sur Twitter, l’un de ses réseaux sociaux, Héloïse interpelle Manon suite à sa progression dans N’oubliez pas les paroles !

Elle commence son post par « Calmos Ramos. Manon t’es trop forte mais tu vas te calmer et éviter de me dépasser. J’ai perdu tellement de place en 5 ans que je sais même plus où je suis dans le classement.»

Pour poursuivre, elle enchaine en précisant « ça suffit les conneries maintenant ! Respectez les vieux maestros, flûte !»

Pour finir, elle termine son discours par « Joke », pour être sûre que le message n’ai pas été mal interprété.

Calmos Ramos. Manon t’es trop forte mais tu vas te calmer et éviter de me dépasser. J’ai perdu tellement de place en 5 ans que je sais même plus où je suis dans le classement 🥲 Ça suffit les conneries maintenant ! Respectez les vieux maestros, flûte ! 😤 (Joke) #NOPLP @NOPLPoff https://t.co/SvXXPGLSaA — Héloïse (@HeloiseNOPLP) January 4, 2023

Il va de soi qu’Héloise, très présente sur les réseaux sociaux et fan de l’émission, a tout simplement voulu féliciter Manon pour son parcours. Son post montre bien à quel point Manon a toutes les chances de gravir les marches et de détrôner quelques champions !

Le tableau d’honneur des grands maestros

Sur la première marche du podium, on retrouve Margaux avec 59 victoires et 530 000 € au compteur. Elle est en tête du classement depuis février 2020.

En deuxième position, Caroline n’a pas démérité avec 416 000 € dans sa cagnotte. Elle est entrée dans ce classement en octobre 2021.

En place depuis 2018, on retrouve Kévin. Premier maestro de 2018 jusqu’en 2020 où Margaux a pris sa place, il a ensuite été devancé de nouveau par Caroline.

Manon, 40ème plus grande maestro à ce jour, pourra-t-elle rentrer dans ce top 3 ? C’est ce qu’on lui souhaite et le commentaire d’Héloïse à son égard nous montre qu’elle y croit !