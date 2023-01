Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann révèle la relation surprenante entre Xavier et un membre de la production

L’émission 12 coups de midi spéciale du 5 janvier

Il y a 10 ans jour pour jour, Xavier démarrait son aventure dans Les 12 coups de midi. Ce maitre de midi, 11ème plus grand champion de l’émission, a été invité à assister au tournage des 12 coups de midi pour fêter cet anniversaire.

A cette occasion, Jean-Luc Reichmann lui a remis un trophée pour le féliciter de son parcours. Il a également tenu à faire entrer sur le plateau un des membres de la production : Yohann Le Boudec.

Ce dernier a également remis un cadeau dédicacé à Xavier et Jean-Luc Reichmann ne l’a pas fait entrer sur le plateau sans raison. Nous allons tout vous expliquer.

Tout au cours de l’émission, Xavier ne cesse de briller par l’étendue de ses connaissances et par son résonnement toujours juste et précis. Pour rappel, Xavier était le 10ème plus grand maitre de midi jusqu’à l’arrivée de Stéphane qui l’a fait sortir du top 10.

⭐ [LES 12 COUPS DE MIDI] Bravo à Xavier qui remporte le combat des maîtres 🎉

Merci à tous d'avoir suivi ce prime exceptionnel à l'occasion des 10 ans des 12 Coups de Midi 😍 pic.twitter.com/fFVnS13sd8 — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) July 5, 2020

Qui est Yohann Le Boudec ?

Son nom et son visage ne vous disent probablement rien et c’est normal. Yohann Le Boudec est plutôt discret sur les réseaux sociaux.

Et pourtant, cet employé d’Endemol travaille tous les midis en coulisses sur TF1 pour Les 12 coups de midi. Il s’occupe au quotidien des maitres de midi. C’est un peu la « nounou » des champions !

Lors de l’émission diffusée ce jour, Jean-Luc Reichmann a dévoilé la relation qui unit l’ancien maitre de midi Xavier à Yohann Le Boudec.

Quelle est la relation qui unit Xavier à Yohann Le Boudec ?

Au cours de cette émission, nous apprenons que Yohann Le Boudec a toujours été très proches des anciens maitres de midi. En effet, il indique lui-même rester en contact avec eux après leur départ de l’émission.

Mais on ne savait pas que sa relation avec Xavier c’était transformé en une véritable histoire d’amitié. Nous sommes tous tombés des nues en apprenant que Yohann Le Boudec a été choisi par Xavier pour être témoin lors de son mariage avec Laura le 18 juillet 2020 à Chambéry (mariage auquel Jean-Luc Reichmann a assisté) .

Cette relation prouve que l’univers de la télévision n’est pas forcément superficiel et que de belles amitiés peuvent se créer.