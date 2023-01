Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann présente la fiancée d’un ancien maitre de midi, découvrez la vidéo

Qui est Timothée, ancien maitre de midi

Lors des 12 coups de noël, nous avons pu revoir plusieurs anciens maitres de midi dont Timothée. Ce dernier a participé aux 12 coups de midi entre mars et juin 2017.

Au cours de ses 83 participations, il a découvert 3 étoiles mystérieuses et réussi 29 « coups de maitres ». Au final, il a réussi à faire grimper sa cagnotte jusqu’à 353 348 € et à se placer à la 2ème place des plus grands maitres de midi à l’époque.

Depuis, il a été dépassé pour d’autres maitres de midi pour se classer à la 8ème position mais il revient régulièrement pour des émissions spéciales.

Originaire de l’Aveyron, Timothée Cros vient de fêter ses 30 ans. Il est agriculteur dans la ferme familiale. Au moment de sa participation aux 12 coups de midi, Timothée était en couple avec Floriane mais ils se sont séparés deux ans après la fin de son parcours.

Depuis, pas de nouvelles de sa vie privée. Du moins, c’était le cas jusqu’à ce que Jean-Luc Reichmann, présentateur des 12 coups de midi, ne décide de publier une vidéo sur les réseaux sociaux à l’occasion de l’anniversaire de Timothée.

Jean-Luc Reichmann présente la fiancée de Timothée : voici la vidéo

Comme avec beaucoup d’autres candidats de l’émission, Jean-Luc Reichmann a gardé le contact avec son ancien maitre de midi, Timothée. C’est donc tout naturellement qu’il a tenu à publier sur Instagram une vidéo pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

En début de vidéo, on peut voir Jean-Luc Reichmann pousser la chansonnette puis partir dans une imitation plus ou moins périlleuse en indiquant qu’il allait nous présenter la fiancée qu’il avait trouvé pour Timothée.

En fait, le présentateur, actuellement aux sports d’hiver dans un chalet, nous dévoile alors un cadre avec une vache sur un fond violet ! Un message rigolo pour celui qui était surnommé Monsieur Meuh-Meuh dans l’émission en référence à son métier d’agriculteur.

Sur la toile, les internautes ont apprécié cette marque d’affection de la part de Jean-Luc Reichmann vis-à-vis de son ancien maitre de midi et on été réceptifs à son humour.

Vous l’aurez compris, Jean-Luc Reichmann nous a fait croire qu’on allait découvrir la fiancée de Timothée mais il n’en est rien. Reste à savoir si le bel Aveyronnais à quelqu’un dans sa vie actuellement où si c’est toujours le calme plat comme il le disait lui-même il y a quelques mois.