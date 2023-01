Qui veut être mon associé ? : Grosse polémique autour d’un candidat, Marc Simoncini va au clash !

Qui est cet entrepreneur et quel est son projet ?

Mercredi 4 janvier, Grégoire Dorget s’est présenté devant les Business Angels avec un projet qui, pour lui, a du sens. Mais son passage dans l’émission ne s’est pas passé comme il l’entendait.

Grégoire est le fondateur de MyPadda. Ce grand passionné d’animaux et surtout d’oiseaux à toujours travaillé auprès d’eux. Constatant années après années que les oiseaux en cages n’étaient pas heureux et que leur place étaient en liberté, il a décidé d’inverser la tendance en proposant aux gens d’acheter un oiseau domestiqué vivant sans cage plutôt qu’un canari ou un perroquet enfermé H24.

Cet oiseau est le Padda. Il est capable d’être apprivoiser pour vivre en harmonie avec son propriétaire et surtout sans cage. Après avoir vendu des Paddas, Grégoire espère vendre aux propriétaires d’oiseaux des accessoires utiles à leurs petits protégés.

Pour cela, il présentait son projet devant les investisseurs en espérant obtenir 250 000 € contre 7% de son entreprise. Mais la présentation de son projet ne s’est pas passé comme il l’avait prévu.

Marc Simoncini intervient, créant la surprise

"Ce n'est pas le sens de l'histoire"

Le projet de cet entrepreneur qui souhaite libérer les oiseaux de leurs cages en les apprivoisant fait débat du côté des investisseurs 😮#QVEMA pic.twitter.com/bv3DRryV07 — M6 (@M6) January 4, 2023

Marc Simoncini, fervent défenseur du bien-être animal, n’a pas supporté que Grégoire veuille domestiquer des oiseaux, même sans cage. Et il ne s’est pas gêné pour le lui faire savoir, ne laissant à l’entrepreneur que peu de moments pour se défendre et lui répondre.

« C’est pas le sens de l’histoire de prendre des animaux sauvages et de les foutre chez nous.» Marc Simoncini a ouvert le bal et ses comparses ont validé ces propos. Mais c’est sans conteste lui qui a exprimé avec le plus de virulence son avis sur le sujet.

Pour lui, le fait même de considérer les oiseaux comme un animal domestique est inacceptable : « à quel moment vous avez switché de la passion des oiseaux au business des oiseaux ? » « vous êtes en train de parler du prix d’un oiseau !» « la vraie place des oiseaux, c’est dans les forêts » « qu’est-ce qu’on fou avec des oiseaux dans des baraques ?!»

En plus des investisseurs, de nombreux internautes ont exprimés leur avis sur la toile et ils sont pour la grande majorité en accord avec les propos de Marc Simoncini.