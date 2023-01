Mariés au premier regard : seuls ou en couple, des retrouvailles touchantes des anciens candidats pour le nouvel an

Une vraie amitié est née entre des candidats de plusieurs saisons

Mariés au premier regard est une émission de télé-réalité qui vise à réunir deux personnes compatibles à l’occasion de leur mariage. Ils ont alors le choix de se dire oui pour la vie ou de refuser ce mariage si le courant ne passe pas avec le ou la futur(e) marié(e).

Certains candidats ont eu l’occasion de se rencontrer lors des étapes de présélections mais la plupart se (re)découvrent lors du bilan final avec l’une des expertes de l’émission.

On peut penser que les candidats se lient d’amitié uniquement avec d’autres candidats de la même saison comme c’est le cas pour ceux de la dernière saison (Alicia, Bruno, Pauline, Damien…) mais certains on réussit à former un groupe beaucoup plus grand encore.

En effet, plusieurs candidats des saisons 2 à 5 se retrouvent régulièrement avec ou sans enfants pour partir en week-end et passer de bons moments entre amis.

En octobre dernier par exemple, ils ont passé un week-end à Marrakech. Les photos diffusées pour cette occasion montraient une ambiance joyeuse et chaleureuse.

Un nouvel an festif !

Une fois de plus, le nouvel an a été l’occasion pour cette bande d’amis de se retrouver pour passer un bon moment.

On a pu voir par exemple le couple formé par l’émission lors de la saison 3, Vivien et Charline, ainsi que leur comparse de la même saison Marlène. Ils étaient accompagnés par Florian de la saison 2 mais aussi Fred de la saison 5 et Joachim de la saison 4.

Suivis sur les réseaux sociaux par de nombreux internautes, ils n’ont pas hésités à partager avec leurs fans des photos de cette soirée.

Dans cette bande d’amis, seuls Vivien et Charline sont restés ensemble jusqu’à ce jour car Joachim et Elodie se sont séparés il y a quelques temps et la belle jeune femme a retrouvé chaussure à son pied récemment.

Les autres ont quant à eux réussi à trouver le grand amour avec parfois à la clé un mariage ou l’agrandissement de leur famille.

Vivement la prochaine saison de Mariés au premier regard que l’on puisse découvrir de nouvelles personnes qui formeront au mieux de nouveaux couples et au minimum une nouvelle bande d’amis !