Jean-Luc Reichmann dévoile dans une vidéo avec sa femme pourquoi il a dû stopper ses vacances !

L’animateur préféré des Français en vacances au ski

Jean-Luc Reichmann, le célèbre animateur qui a commencé sa carrière à la radio en 1989, puis est devenu animateur de télévision en 1995 est surtout connu pour son émission quotidienne Les douze coups de midi, diffusée tous les jours sur TF1.

En plus de sa carrière d’animateur radio et télévision, Jean-Luc Reichmann a également joué dans plusieurs films et séries télévisées, notamment Léo Mattéï ou encore Brigade des Mineurs.

Jean-Luc Reichmann est une figure très connue et appréciée en France à tel point qu’il a récemment été élu « Personnalité préférée des français ». Avec ses émissions et ses films, il a réussi à divertir et à toucher des générations entières. Il est dévoué à son travail et sa passion pour ce qu’il fait est contagieuse mais il n’en oublie pas pour autant de se détendre en prenant des vacances bien méritées !

L’animateur partage depuis fin décembre des photos et des vidéos de ses vacances avec sa compagne à la montagne, dans le Jura fin décembre près de sa belle-famille puis à Serre-chevalier dans les alpes sur les pistes de ski.

Jean-Luc Reichmann contraint d’écourté ses vacances avec sa femme

Pendant cette période de fêtes, Jean-Luc Reichmann a eu à cœur de faire partager à ses fans les meilleurs moments passés en famille et avec ses amis.

Le célèbre animateur se montre désormais assez régulièrement sur ses réseaux aux côtés de sa discrète compagne Nathalie Lecoultre.

C’est à l’occasion d’un tournage que Jean-Luc et Nathalie se sont rencontrés. Elle qui, avait 52 ans, n’avait aucune idée de qui il était puisqu’elle était styliste aux États-Unis.

C’est donc sans aucun a priori que Nathalie Lecoultre a rencontré Jean-Luc Reichmann.

Ensemble ils forment une magnifique famille recomposée d’enfants âgés de 13 à 30 ans. Le présentateur et Nathalie Lecoultre ne sont pas mariés. Et le couple très complice ne passera jamais ce cap d’après une interview à Gala.

Le 6 janvier, Jean-Luc Reichmann a partagé une vidéo sur Twitter où il explique avec humour qu’il doit stopper ses vacances dans les alpes à cause de Léa Salamé ! En effet l’animateur était l’invité de l’émission Quelle Epoque ! sur France 2 présentée par la célèbre animatrice et Christophe Dechavanne.

Ce samedi 7 janvier 2023, l’émission Quelle Epoque ! sur France 2 accueillait l’animateur Jean-Luc Reichmann, la nouvelle Miss France Indira Ampiot, la féministe et influenceuse sur les médias sociaux Louise Aubery, l’humoriste et acteur belge Alex Vizorek, le journaliste et chroniqueur gastronomique Perico Legasse, ainsi que le député de la Somme, François Ruffin.

Quelle Epoque ! est un talk-show français qui a commencé à être diffusé en septembre 2022. Chaque samedi soir, les téléspectateurs peuvent regarder Léa Salamé, Christophe Dechavanne et Philippe Caveriviere discuter de sujets d’actualité politiques, culturels, médiatiques, sociétaux, etc.

L’animateur français préféré des Français avait donc annoncé à sa compagne en vidéo qu’il écourtait ses vacances à la montagne pour rejoindre Léa Salamé dans l’émission non sans humour ! Une manière originale de promouvoir son passage dans l’émission de France 2.

Regardez la vidéo publiée sur le compte de Jean-Luc Reichmann :