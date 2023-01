Les enfoirés : on connait le nom des deux artistes qui vont rejoindre la troupe cette année

Comme chaque année, les Enfoirés se réunissent sur scène pour la bonne cause. Tous les ans, quelques artistes viennent agrandir la troupe. CambodgePost vous dévoile le nom de deux nouvelles artistes de cette année.

Les enfoirés version 2023

Cette année, le show des Enfoirés aura lieu à la Halle Tony Garnier de Lyon. Entre le jeudi 12 et le lundi 16 janvier 2023, ces 6 représentations de « 2023 Enfoirés un jour, toujours » que les spectateur pourront admirer.

Comme chaque année, les billets se sont vendus très rapidement. Seuls les plus chanceux auront donc la possibilité d’assister en direct à ce show exceptionnel.

Pour les autres, il faudra se mettre devant son écran courant mars. La date précise devrait bientôt être dévoilée par TF1.

Un nouvel hymne est dévoilé tous les ans. Depuis quelques années, c’est une chanson créée pour l’occasion par de grands artistes. Cette année ne fait pas exception. Avec le titre « Rêvons », Amir, accompagné de ceux qu’il appelle ses frères de cœur Nazim et Nyadjiko, signe ici un des plus beau hymne des Enfoirés.

Deux nouvelles artistes rejoignent l’équipe

Cette année, deux nouvelles artistes font leur apparition sur la scène des Enfoirés. Elles sont, comme les autres artistes de la troupe, bien connues du grand public.

On peut dire que cette année les télécrochets musicaux sont mis à l’honneur. En effet, c’est une ancienne candidate de Star Academy et une candidate de The voice qui ont la chance de faire partie de la grande famille des Enfoirés.

La première artiste à rejoindre la troupe est Sofia Essaidi. Demi-finaliste de la saison 3 de la Star Academy, Sofia Essaidi a fait plusieurs comédies musicales dont Cléopâtre, la dernière reine d’Egypte et Chicago.

En dehors de sa carrière musicale, Sofia Essaidi s’est aussi lancé dans une carrière d’actrice. Ces dernières années, elle a fait sensation sur le petit écran à travers deux séries diffusées sur TF1 : La Promesse (2021) et Les Combattantes (2022).

La seconde artiste qui vient de rentrer dans l’équipe des Enfoirés est Mentissa. A seulement 23 ans, c’est déjà une très grande artiste. Auteure, compositrice et interprète, Mentissa a été mise en lumière grâce à l’émission The Voice.

Elle faisait partie de l’équipe de Vianney lors de la saison 10. Le chanteur lui a d’ailleurs écrit une chanson en 2021 « Et Bam » qui lui a permis de se propulser sur le devant de la scène.

Tous les ans, les plus grands artistes s’unissent et montent sur scène pour la bonne cause. Les Enfoirés produisent toujours un show regardé par de nombreux téléspectateurs. De ce concert découle une vente d’albums permettant de financer des repas pour les personnes dans le besoin.

Nous avons donc hâte de voir dans les prochaines semaines ce concert qui promet d’être spectaculaire comme toujours !