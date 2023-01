L’amour est dans le pré : un ancien prétendant dévoile enfin l’identité de sa nouvelle compagne

Un ancien prétendant ayant participé à l’émission de L’amour est dans le pré vient de faire une belle annonce sur la toile. Il vient enfin de dévoiler le visage de sa compagne alors qu’elle restait dans l’ombre jusque-là. Nous vous montrons son visage sans plus attendre.

L’amour est dans le pré saison 17

Lors de la dernière saison de L’amour est dans le pré, nous avons pu découvrir une agricultrice en quête d’amour. Il s’agissait de Nadège, inséminatrice équins. Agée de 30 ans, cette bretonne ne laissait que peu de place à son vie amoureuse dans son quotidien professionnel bien chargé.

Elle a donc participé à l’émission et a accepté de convier deux prétendants chez elle. Parmi eux, Corentin. Ce second de cuisine a bien tenté de séduire la belle agricultrice mais cette dernière est restée de marbre.

Quelques temps après l’émission, on apprenait que Nadège avait trouvé l’amour grâce à un autre candidat de l’émission. En effet, lors d’une soirée, elle rencontre un ami de Guillaume (agriculteur et ancien candidat de l’amour est dans le pré). Depuis, ils filent le parfait amour.

De son côté, Corentin était retourné à son quotidien loin des caméras. Mais pendant les vacances de fin d’année, il a souhaité partagé une excellente nouvelle.

Corentin a enfin trouvé l’amour et partage son bonheur

La vie amoureuse de Corentin en 2022 est bien mouvementée ! Il n’a pas hésité à partager son histoire sur les réseaux sociaux depuis son passage dans l’émission de l’amour est dans le pré.

Le 16 novembre 2022, Corentin publiait sur son compte Instagram une vidéo pour remercier les équipes de l’amour est dans le pré et l’agricultrice qui l’a accueilli durant quelques jours, Nadège. Il termine son post par « je suis toujours un cœur à prendre ».

Pourtant, Corentin n’a pas tardé à retrouver chaussure à son pied. Le 24 décembre 2022, il publie donc 5 photos de lui en charmante compagnie. Il indique ainsi avoir trouvé l’amour dans les bras de Marine.

Seulement, sur ces photos, le visage de Marine était caché par des smiley. Impossible donc de voir le visage de la compagne de Corentin.

Mais pour la nouvelle année, Corentin a finalement décidé de révéler qui se cachait derrière ces émoticônes. Voici donc à quoi ressemble Marine, celle qui a conquis le cœur de Corentin.

Entre les couples qui se forment dans l’émission et ceux qui trouvent l’amour par la suite, L’amour est dans le pré est incontestablement l’émission où l’on trouve l’amour ! Nous souhaitons à Corentin et à Marine une très longue vie ensemble et pleins de bonheur pour cette nouvelle année qui démarre.