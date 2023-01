Mariés au premier regard : Emilie et Frédérick s’attaquent violemment sur les réseaux sociaux après leur rupture explosive

Emilie et Frédérick se sont rencontrés dans cette émission en 2022, et se sont mariés lors de l'émission. Cependant, leur mariage n'a pas duré et ils se sont séparés. Découvrez les échanges violents qui ont eu lieu entre eux sur les réseaux sociaux !

Emilie et Frédérick : un mariage qui vire au fiasco

Emilie et Frédérick se sont rencontrés pour la première fois lors de l’émission Mariés au Premier Regard en 2022. Les experts de l’émission ont réuni ces deux célibataires qui cherchaient l’amour, en espérant qu’ils soient compatibles. A leur première rencontre, Emilie et Frédérick ont immédiatement été intrigués l’un par l’autre et ont décidé de se marier. Les téléspectateurs ont pu suivre les hauts et les bas de leur histoire d’amour naissante.

Les raisons précises de leur rupture ne sont pas claires, mais il est évident qu’ils ont rencontré des difficultés à maintenir leur relation. Selon certaines sources, ils ont eu des désaccords importants et n’ont pas réussi à surmonter les problèmes qui se sont posés à eux. Ils ont finalement choisi de mettre fin à leur mariage et de poursuivre chacun leur chemin.

Depuis, ils ont eu des altercations sur les réseaux sociaux et ils ont exposé leur version des faits sur leur rupture, qui est encore sujet de controverse.

Dans cet article, nous allons vous relater leur dernier échange sur les réseaux sociaux, qui ont été vifs et qui ont révélé les tensions persistent entre les ex-époux.

Il semblerait qu’il y ait des tensions entre Émilie et Frédérick. Les anciens conjoints ont récemment eu des échanges animés sur les réseaux sociaux. Frédérick a notamment été virulent envers Émilie.

Attaques et pics entre les ex-amoureux sur Instagram

Le 5 janvier, Émilie a pris la parole sur son compte Instagram pour répondre à une question qui lui était souvent posée : est-elle toujours en couple avec son partenaire actuel ? La réponse est oui ! Elle a même partagé une première photo d’eux deux, accompagnée d’un message décrivant les projets sérieux qu’ils envisagent. Mais Émilie en a également profité pour évoquer Frédérick, qui l’aurait encore attaquée. « Très sincèrement, il ne m’intéresse pas du tout et le buzz non plus », a-t-elle déclaré.

Frédérick a pris connaissance de ces déclarations et s’est agacé d’être accusé à tort. Il s’est exprimé sur Instagram et s’est adressé directement à Émilie : « Ce message est pour toi. Je vois aujourd’hui des captures d’écran où elle dit ‘vous êtes nombreux à m’avoir relayé les attaques de Frédérick…’ Et moi je te le demande, puisque ça me concerne, s’il te plaît, et je serais le premier à faire des excuses si c’est vrai, relaye toutes les preuves de ce que tu racontes. J’en ai tellement marre que tu parles de moi, arrête. Je ne sais pas quelle lumière tu cherches, mais arrête de parler de moi !… »

Émilie a répliqué, déterminée à rappeler à Frédérick ce dont il est responsable. « Il cherche de la visibilité et s’il ne se souvient plus des photos de moi avec un singe ou encore de la vidéo où il expose un journaliste et dit que j’ai des problèmes psychologiques, c’est lamentable« , a-t-elle écrit. Elle a conclu en disant : « Je suis passée à autre chose, je veux la paix et il devra faire comme moi. Dernière fois que je m’exprime sur le sujet, merci de respecter mes choix. »

En effet, la désormais célèbre maman solo a présenté une vidéo de son chéri à l’occasion de son anniversaire :