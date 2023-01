Mariés au premier regard : Vivien et Charline dévoilent une vidéo touchante de leur fille

En 2019, Vivien et Charline se sont dit oui devant des millions de téléspectateurs. Depuis, leur amour n’a cessé de grandir. Ils sont désormais parents d’une petite fille adorable et n’ont pas hésité à poster sur leurs réseaux sociaux une vidéo d’elle très touchante.

Charline et Vivien, une histoire d’amour qui dure

C’est lors de l’émission Mariés au premier regard saison 3 que tout a commencé pour Vivien et Charline. Les experts de l’émission ont alors décidé de provoquer le destin en proposant à ces deux êtres en quête d’amour de se marier.

C’était en 2019. Les tourtereaux se sont dit oui et le courant est tout de suite passé. Rien de plus normal quand on sait qu’ils avaient en commun 78% de compatibilité. Depuis, ils filent le parfait amour.

A la fin de la saison 3, lors du bilan fait face aux experts et sous le regard des téléspectateurs, Vivien et Charline ont annoncé qu’ils comptaient se remarier ultérieurement pour inviter plus de monde et pour vivre une cérémonie plus intime.

Ils ont tenu leur promesse puisqu’ils se sont de nouveau dit oui en juin 2021 en toute simplicité. A cette occasion, les invités étaient peu nombreux. Ils ont donc pris la décision de se marier pour la troisième fois en juillet 2022. C’était l’occasion pour eux de rassembler famille, amis et certains anciens participants de Mariés au premier regard.

Peut-être y prennent-ils goût et se marieront ils une quatrième fois !

De cette union est née Victoire, le 17 janvier 2021. Aussi vive que charmante, elle ne cesse d’émerveiller ses parents et les internautes qui profitent des stories régulières de Vivien et Charline pour avoir de ces nouvelles.

Leur fille va vous faire craquer dans cette vidéo

Vivien, papa comblé et semble-t-il sous le charme de Victoire, n’a pas hésité à publier sur son compte Instagram une vidéo touchante de sa fille. Tout bon parent qui se respecte ne peut que craquer vis-à-vis de cette charmante demoiselle.

Sur cette vidéo, on peut voir Victoire en train de préparer un café pour son père. A presque 2 ans, la petite fille se concentre et fait de son mieux pour dompter la machine à café. Avec un peu d’aide de son père, elle finit par y arriver et semble très fière d’elle.

Elle finit par trinquer avec son père en affichant un sourire ravageur. Pas besoin d’être parent pour tomber sous son charme.

Nous souhaitons à Charline, Vivien et Victoire de vivre des tas d’autres moments aussi mignons que celui-ci. Comme quoi, les choses simples sont parfois les plus belles.