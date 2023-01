Les 12 coups de midi : révélations sur ce qui est coupé au montage concernant Stéphane !

Comme toutes les émissions télévisées accueillant du public, il est tout à fait possible d’assister au tournage. En ce qui concerne les 12 coups de midi, les tournages ont lieu en semaine sur 4 jours à Saint Denis La Plaine.

Il y a deux sessions par jour. La première se déroule de 11h à 18h et la seconde de 16h30 à 21h30. Contrairement à d’autres émissions, les tournages des 12 coups de midi sont complets pour les mois de janvier et février.

Il faut donc vous inscrire en ligne très rapidement si vous souhaitez assister à l’enregistrement de l’émission pour mars et avril (début des inscriptions le lundi 13 février 2023).

En général, il y a 2 émissions des 12 coups de midi qui sont enregistrées le matin et 3 l’après-midi. Soit 5 émissions par jour au total. Il faut donc environ 6 jours de tournage pour boucler un mois de diffusion à la télé.

Comme vous avez pu le comprendre à travers nos explications, la durée des enregistrements est beaucoup plus longue que la durée de diffusion à la télé. Cela veut donc dire que de nombreux passages sont coupés au moment du montage de l’émission.

Seulement, les spectateurs présents au moment des enregistrements assistent à l’intégralité de l’émission. Ils sont donc en mesure de témoigner de l’envers du décor et peuvent ainsi nous révéler que certains passages sont coupés.

On apprend ainsi que, lors des émissions diffusées actuellement, Jean-Luc Reichmann demande presque systématiquement à Stéphane (actuel maitre de midi) de donner la bonne réponse lorsqu’un de ses adversaires se trompe.

Seulement, il apparait que les moments coupés lors du montage sont ceux où Stéphane ne connait pas la réponse. Par contre, lorsqu’il connait la réponse de ses adversaires, ces passages sont bien diffusés à la télévision.

Voici le témoignage d’un spectateur nommé Charles publié récemment sur un forum :

J’ai assisté au tournage des 12 coups de midi où ils enregistraient 5 émissions. Je suis parti à la 4ème et ce que j’ai pu constater est que l’on se fiche bien de nous. J’ai pu voir que quand JLR posait la question d’un duel et qu’il demandait au MDM sa réponse et que celui ci en donnait une mauvaise, ce ne passe pas à l’émission. Autre chose, au face à face, un candidat a osé dire la vérité à savoir : ce n’est pas normal que quand le MDM se trompe à la 1ère question, automatiquement vous lui donnez une super facile afin qu’il se rattrape !!! ça non plus il ne le diffuse pas. Tout est trié, observé et vraiment le MDM est très privilégié. C’est honteux !!!! car à part chez qui achète t-on des fleurs ? et combien de dames dans un jeu de cartes de 32 ? Il est pistonné à fond et je me demande toujours pourquoi car bcp de candidats sont bien plus forts que lui.