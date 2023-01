L’Agence : un des fils Kretz va se marier, nous vous dévoilons la date et le visage de la future mariée

L’Agence : L’immobilier de luxe en famille

Depuis 2007, Sandrine et Olivier Kretz sont à la tête d’une agence immobilière de luxe. Forts de leur succès, leurs fils ont tous progressivement rejoint l’aventure. Tout d’abord Martin puis en tant que Directeurs associés puis Louis, le troisième de la fratrie en tant que Community Manager et enfin plus récemment Raphaël au poste de Broker.

Cette affaire familiale qui n’a cessé de grandir au fil des années est désormais renommée à l’international. Cette mondialisation a fortement été accélérée par la rediffusion de l’émission L’Agence : L’immobilier de luxe en famille sur Netflix.

Ils peuvent désormais compter sur une trentaine de partenaires à travers toute la France et en Europe pour les aider à dénicher et à vendre toujours plus de biens luxueux.

Le 12 janvier, L’Agence revient sur nos écrans pour notre plus grand bonheur. Les villas et autres demeures d’exception nous font rêver mais le succès de cette émission ne s’arrête pas là. En effet, c’est également la vie de la famille Kretz qui nous tient en haleine.

On a plaisir à les retrouver car on peut tous s’identifier à l’un d’entre eux. Humour, franchise et parfois coup de gueule sont au rendez-vous mais on sent que l’amour qui les unit n’est jamais bien loin.

Avec chacun leur propre personnalité, ils font de ce programme un moment agréable, convivial et savent rester simples malgré l’univers somptueux dans lequel ils exercent.

Un mariage à venir pour 2023 pour l’un des fils Kretz

Comme dans toute famille, les mariages font partie des évènements de la vie dont on aime parler autour de soi. C’est pour cette raison que Louis, 3ème de la fratrie après Martin puis Valentin a décidé de publier sur son compte Instagram une photo de sa demande en mariage à sa bien-aimée.

Il nous dévoile ainsi son visage qui ne vous est peut-être pas inconnu si vous suivez de près les activités de la famille Kretz. En effet, la future mariée n’est autre que Adriana Pinos, actuellement Responsable du Marketing et de la Communication dans l’entreprise familiale.

Les deux tourtereaux ont donc annoncé leur mariage lors d’un séjour au Brésil. Les commentaires n’ont pas tardé à fuser sur la toile. C’est en répondant à l’un d’entre eux qu’Adriana Pinos a révélé la date de leur future union.

Louis et Adriana célèbreront donc leur mariage le 7 juillet 2023.

Toute l’équipe de CambodgePost leur souhaite un excellent mariage et une longue vie pleine d’amour et de projets !