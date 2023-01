Eurovision 2023 : Pourquoi La Zarra représentera la France au concours alors que le public n’a pas voté pour elle ?

L’Eurovision 2023 en quelques mots

Comme chaque année, une quarantaine de pays sélectionnent un chanteur ou un groupe qui le représentera au concours de l’Eurovision. Le jour venu, les participants font leur prestation puis la délégation de chaque pays doit classer ces concurrents par ordre de préférence.

En fonction du classement donné par chaque pays, un nombre de points est attribué aux chanteurs et celui qui remporte le plus de points gagne l’Eurovision.

D’ordinaire, c’est le pays qui a gagné l’Eurovision qui reçoit le concours l’année suivante. En 2022, c’est l’Ukraine qui a remporté le concours. Mais compte tenu de la guerre qui a lieu dans ce pays, l’Eurovision édition 2023 aura exceptionnellement lieu à Liverpool.

Autre fait inhabituel, sur les 40 pays qui peuvent participer à l’Eurovision, seuls 37 seront présents le 13 mai 2023. Deux pays ont refusé de participer pour des raisons financières. En effet, la participation d’un pays n’est pas gratuite et certains ne peuvent pas se permettre de débourser le montant demandé. C’est le cas du Monténégro et de la Macédoine du Nord.

Le troisième pays qui ne participera pas à l’Eurovision en mai est la Russie. Cette décision ne leur appartient pas. C’est l’organisation du concours qui estime qu’au regard de l’attaque de la Russie menée contre l’Ukraine depuis plusieurs mois, ils sont d’office exclus du concours.

Pour le public n’a pas voté pour La Zarra ?

D’ordinaire, le choix du chanteur ou du groupe qui représentera la France à l’Eurovision se fait en plusieurs étapes : les qualifications, l’euro-ticket et le vote ultime.

Les qualifications : au cours de cette étape, 7 chansons sont sélectionnées par le public.

L’euro-ticket : en plus des 7 chansons du public, une 8ème est choisie par un jury de professionnels de la musique.

Le vote ultime : le public ainsi que les membres du jury font un choix final pour déterminer celui ou celle qui représentera la France à l’Eurovision.

Les français semblaient apprécier ce fonctionnement. Ils avaient ainsi l’impression d’être impliqué dans le choix de leur représentant.

Seulement cette année ça ne s’est pas passé comme ça. Le public n’a pas été sollicité pour donner son avis. Pas de jury non plus. La décision a été prise uniquement par la délégation française à l’Eurovision et c’est la chanteuse La Zarra qui nous représentera.

Certains pensent que ce changement de sélection vient du fait que l’an dernier, notre candidat est arrivé avant-dernier au concours. Cependant, la cheffe de la délégation française a assuré qu’il s’agissait juste d’un changement temporaire et que dès l’année prochaine, le système de vote initial reprendrait.

Reste à savoir si la chanteuse Québécoise La Zarra réussira à se hisser en haut du podium le 13 mai prochain.