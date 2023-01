Les 12 coups de midi : Stéphane partira plus tard que prévu de l’émission, voici en exclusivité la nouvelle date !

Comment Stéphane sera-t-il éliminé des 12 coups de midi ?

Nous vous l’avions révélé il y a quelques temps, Stéphane va être éliminé cette semaine. Avant de revenir sur la date exacte de son éviction du jeu, revenons sur le contexte de son élimination.

C’est lors du coup par coup que Stéphane a chuté. A la question qui lui aurait été posée «Quels sont les fantasmes préférés des français ? » Stéphane semble avoir répondu « Le faire avec son patron » mais ce n’était pas la bonne réponse.

Après s’être trompé à deux reprises au Coup par Coup, Stéphane a été forcé de lancer un duel à l’un de ses concurrents. Il a choisi une femme pour cela.

Cette dernière a dû répondre à la question suivante : « Quelle personnalité a été élu le plus grand américain de tous les temps ? » Elle avait le choix entre :

Walt Disney

Ronald Regan

Mohammed Ali

Martin Luther King

Elle a donné la bonne réponse (Ronald Regan) ce qui a provoqué l’élimination de Stéphane. Par la suite cette candidate a été battue par son adversaire, Alexandre. C’est lui qui deviendra le nouveau maitre de midi prochainement.

Découvrez à quelle date Stéphane sera finalement éliminé !

Nous vous avions annoncé il y a quelques temps l’élimination de Stéphane, actuel maitre de midi, pour cette semaine. Au départ, nous n’avions pas de date précise puis la date du mardi 17 janvier était tombée.

Il semble désormais qu’il y ait eu quelques ajustements de date. Le Youtubeur chasseur d’étoile vient de dévoiler que ces sources ont évoqué la date du vendredi 20 janvier comme étant la vraie date de l’élimination de Stéphane.

De notre côté, cette nouvelle date vient également d’être confirmée par nos sources.

Ce que l’on sait également, c’est que Stéphane n’aura pas le temps de découvrir l’étoile mystérieuse actuelle. Celle-ci devrait être découverte dans le courant du mois de février.

Un changement de date qui change la donne !

Actuellement, Stéphane est classé 5ème maitre de midi derrière Bruno, Eric, Christian et Paul. Avec sa participation d’aujourd’hui aux 12 coups de midi, Stéphane compte 149 émissions à son actif.

Le fait qu’il ne soit éliminé que vendredi 20 janvier change quelque peu la donne. En effet, lors de son départ vendredi prochain, Stéphane aura à son compteur 153 participations ce qui le placera au même niveau que Paul.

Par contre, Paul aura tout de même cumulé plus de gain, réalisé plus de coups de maitre et découvert plus d’étoiles mystérieuses.