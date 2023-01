Les 12 coups de midi, TLMVPSP, Slam… : Qui sont les meilleurs candidats qui s’affronteront dans Le Quiz des Champions ?

Le Quiz des Champions : déroulement du jeu

Samedi 21 janvier aura lieu sur France 2 à 21h10 la quatrième édition du Quiz des Champions. Comme pour les éditions précédentes, Cyril Féraud sera en charge de présenter l’émission.

Lors de cette soirée, 10 des plus grands champions de jeux télévisés de tous les temps s’affronteront pour tenter de remporter la coquette somme de 20 000€. Le « Champion des Champions » désigné offrira cet argent à l’association de son choix.

Les candidats en lice testeront leurs connaissances à travers 4 manches. Questions de rapidité, à choix multiple, à listes, etc… permettront de déterminer qui est le plus grand de tous les champions.

Lors de la première édition, c’est Benjamin (3ème plus grand champion de Slam) qui a remporté le jeu. Pour la deuxième édition tout comme pour la troisième, c’est Francis (2ème plus grand champion de Slam) qui est devenu « Champion des Champions ».

Quels seront les grands champions qui s’affronteront samedi ?

Les 10 candidats sélectionnés pour prétendre au titre de « Champion des Champions » ont participé à 5 grands jeux télévisés : Tout le monde veut prendre sa place (France 2), Slam (France 3), Questions pour un champion (France 3), Les 12 coups de midi (TF1), Tout le monde à son mot à dire (France 2).

Les candidats qui représenteront Tout le monde veut prendre sa place sont Marie-Christine (1ère championne de l’émission) et Samuel.

Du côté de Slam, on retrouvera Enzo et Arthur, respectivement 1er et 2ème plus grand champion de l’émission.

Du côté de France 3 pour représenter « Questions pour un champion », les deux meilleurs candidats du jeu seront présents. Il s’agit de Christophe (numéro 1) et colette (numéro 2).

Candidats emblématiques des 12 Coups de midi, Bruno alias Fifou Dingo (plus grand champion de l’émission) et Xavier tenteront de remporter le titre de « Champion des Champions » samedi soir.

Enfin, pour Tout le monde à son mot à dire sur France 2, c’est Claire et Sébastien (les deux meilleurs candidats de l’émission) qui se battront pour remporter la victoire.

Pour les 3 premières éditions du Quiz des Champions, c’est à chaque fois un ancien candidat de Slam qui a gagné le concours. Qu’en sera-t-il samedi soir ?