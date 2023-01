Les 12 coups de midi : Paul en passe d’être détrôné par Stéphane pour le titre de 4ème plus grand maitre de midi ?

L’étau se resserre de plus en plus entre Stéphane, actuel maitre de midi effectuant ces derniers jours dans l’émission, et Paul El Kharrat, 4ème plus grand maitre de midi jusqu’à aujourd’hui. Faisons le point ensemble pour découvrir à quel moment Stéphane va passer devant Paul dans le classement.

Paul El Kharrat, un grand maitre au parcours surprenant

En 2019, alors qu’il a tout juste 20 ans, Paul El Kharrat apparait pour la première fois à la télévision dans l’émission des 12 coups de midi. C’est à cette occasion que l’on fait la connaissance de ce jeune homme atteint d’une forme particulière d’autiste : Asperger.

Au départ très discret sur le plateau, il a su s’ouvrir de plus en plus aux autres en prenant confiance en lui, laissant découvrir au public l’étendue de ses connaissances et son humour décalé.

Grâce à ses exploits, il s’est classé pendant 4 ans à la quatrième place de plus grand maitre de midi. Mais cette année, Stéphane le talonne et se rapproche chaque jour un peu plus de lui. Nous reviendrons sur ce point plus bas dans l’article.

Après son aventure dans Les 12 coups de midi, Paul El Kharrat s’est lancé dans l’écriture de 3 livres : l’un sur son parcours dans l’émission, l’autre sur des affaires criminelles ayant eu lieu sur Paris et le dernier sur sa maladie.

Le plus jeune champion des 12 coups de midi raconte son combat. En l’espace de quelques semaines, Paul diagnostiqué autiste Asperger, tournera plus de 150 émissions, remportant grâce à son intelligence inouïe l’adhésion du public et près de 700 000 €.

#librairie4vents pic.twitter.com/uA645tH6Ar — Librairie Aux 4 Vents (@Librairie4vents) May 5, 2022

Sa culture générale impressionnante lui a également valu d’intégrer l’équipe des grosses têtes où il a complètement sa place. Son parcours dans Les 12 coups de midi n’a été que le tremplin de la longue carrière qui l’attend.

Qui de Paul ou de Stéphane détiendra la 4ème place ?

Il y a quelques temps, on vous annonçait le départ de Stéphane des 12 coups de midi pour le vendredi 20 janvier. Le temps de faire le point sur le classement est donc arrivé.

Pour savoir qui de Paul ou Stéphane se placera en 4ème position, il faut tenir compte de plusieurs paramètres :

Le nombre de participations à l’émission : sur ce point, si on part sur une date d’élimination de Stéphane au vendredi 20 janvier, les deux candidats auront à leur actif un total de 153 participations ce qui les place à égalité sur la 4 ème marche du podium.

: sur ce point, si on part sur une date d’élimination de Stéphane au vendredi 20 janvier, les deux candidats auront à leur actif un total de 153 participations ce qui les place à égalité sur la 4 marche du podium. Le montant total des gains : Paul comptait dans sa cagnotte 691 522 € au moment de son départ contre presque 570 000 € pour Stéphane à l’heure d’aujourd’hui. Il va de soi que Stéphane n’aura donc pas le temps de dépasser Paul sur ce point.

: Paul comptait dans sa cagnotte 691 522 € au moment de son départ contre presque 570 000 € pour Stéphane à l’heure d’aujourd’hui. Il va de soi que Stéphane n’aura donc pas le temps de dépasser Paul sur ce point. Le nombre de coups de maitre réalisés : comme pour les gains remportés, Stéphane ne pourra pas égaler Paul en terme de coups de maitre car ce dernier en a remporté 59 contre 44 pour Stéphane.

: comme pour les gains remportés, Stéphane ne pourra pas égaler Paul en terme de coups de maitre car ce dernier en a remporté 59 contre 44 pour Stéphane. Le nombre d’étoiles mystérieuses découvertes: de ce côté-ci les scores sont plus serrés car Stéphane a découvert 5 étoiles mystérieuses contre 6 pour Paul. Mais ce faible écart suffit à Paul pour rester en tête.

Bien que les deux champions se talonnent, Paul reste un plus grand maitre de midi que Stéphane. Il ne passera pas devant Paul mais s’il tient bien jusqu’à vendredi il pourra au moins partager la quatrième place du classement avec lui.