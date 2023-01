Les 12 coups de midi : découvrez le visage d’Alexandre, le nouveau maitre de midi qui a battu Stéphane

Comme vous le savez désormais, Stéphane vient de perdre son titre de grand maitre de midi ce vendredi 20 janvier. C’est désormais Alexandre qui lui succède à ce titre. CambodgePost vous en dit plus sur ce nouveau champion.

La défaite de Stéphane et la victoire d’Alexandre

Comme annoncé depuis plusieurs semaines sur notre site, c’est sans surprise que nous avons assisté ce midi à la chute de Stéphane aux 12 coups de midi.

Au « coup par coup », Stéphane s’est trompé à deux reprises ce qui l’a obligé à lancer en duel Sarah. Jean-Luc Reichmann n’a pas hésité à lui dire que depuis quelques jours, il tombait plus facilement à l’orange qu’à l’accoutumée.

Par la suite, vers le milieu de l’émission, juste après la pause pub pour ménager le suspense, nous avons découvert que Sarah a bien répondu à la questions sur « le plus grand américain de tous les temps » signant ainsi la défaite du champion.

Seulement Sarah n’a pas réussi à tenir bon face à son adversaire Alexandre. C’est donc ce dernier qui est devenu maitre de midi. Ensuite, il a tenté un coup de maitre mais n’a remporté que 200€ pour sa première participation.

Espérons pour lui qu’il arrive à rester le plus longtemps possible dans l’émission et qu’il fera grossir sa cagnotte rapidement.

Qui est Alexandre et à quoi il ressemble ?

Ce jeune homme de 21 ans, sauveteur en mer, n’a pas été déçu de venir tenter sa chance aux 12 coups de midi aujourd’hui ! Il est désormais le nouveau maitre de midi de l’émission.

Originaire de Charente-Maritime, il était accompagné en visio pour l’émission par deux de ses amis (Antoine et Nicolas) qui l’ont encouragé jusqu’au bout. Ce trio fort sympathique a mis la bonne humeur sur le plateau de l’émission au point que Jean-Luc Reichmann n’a pas hésité à interagir très régulièrement avec eux.

Lors de la présentation initiale des candidats par Zette, cette dernière a dressé un portrait pour le moins atypique du candidat : « joueur de yukulélé, pompier volontaire, sauveteur en mer, avale un lait chaud avec du miel et un jaune d’œuf en cas de rhume ».

Beaucoup d’internautes ont réagit suite à l’arrivée d’Alexandre en tant que maitre de midi. Certains ont même évoqué une ressemblance physique avec Ed Sheeran !

Et vous, que pensez-vous de ce nouveau maitre de midi ?