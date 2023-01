Frankie Muniz alias Malcolm : changement radical de carrière, découvrez son nouveau métier loin des caméras

Frankie Muniz alias Malcolm

Durant 6 ans de 2001 à 2007 en France, nous avons pu faire la connaissance de Frankie Muniz à travers la série Malcolm. L’acteur incarnait le personnage principal de la série.

Malcolm racontait les aventures d’une famille avec 5 enfants (Malcolm était le 3ème d’entre eux). Entre parents déjantés et enfants terribles prêts à faire toutes les bêtises possibles, cette famille américaine à fait le succès de la série.

Elle a d’ailleurs été rediffusée à plusieurs reprises en France et sur plusieurs chaines. La dernière diffusion s’est achevée le 1er janvier 2023 sur Gulli.

Un changement de carrière saisissant

Après son succès fulgurant dans la série Malcolm, Frankie Muniz a souhaité changer complètement d’univers professionnel. Il s’est alors essayé aux sports automobiles, sa grande passion.

De 2007 à 2012, il a tenté de percer dans ce milieu jusqu’au jour où il a eu un accident lui causant de graves lésions physiques et cérébrales.

Il a donc par la suite repris le chemin de la télévision sans grand succès. A part quelques apparitions dans des films ou des séries, il n’a pas réussi à décrocher un rôle suffisamment important pour relancer sa carrière cinématographique.

Depuis 2021, il a donc décidé de reprendre son métier de cœur à savoir le sport automobile. Il a monté sa propre équipe et se professionnaliser. Il pourra enfin courir en NASCAR en 2023 en tant que pilote automobile professionnel.

Il déclarait récemment : « C’est avec enthousiasme, optimisme et gratitude que je rejoins Rette Jones Racing pour un programme complet en ARCA Menards cette année. » « Depuis l’enfance, je rêvais de courir en NASCAR, et il était important pour moi de m’associer à une équipe qui correspondait à mes objectifs et à ma vision à long terme, tout en offrant toutes des opportunités raisonnables pour grandir mentalement et physiquement en tant que pilote automobile à temps plein ».

Après une carrière brève mais intense en tant qu’acteur, Frankie Muniz a su réaliser son rêve de devenir pilote automobile professionnel. A tout juste 37 ans, il a encore de belles années devant lui pour nous prouver qu’il a enfin trouvé sa vocation.