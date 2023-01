Les 12 coups de midi : « Je n’ai jamais été trop intéressé par l’argent », découvrez les révélations de Stéphane lors de son passage dans TPMP

Ce soir, Stéphane était l’invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. A cette occasion, l’ancien maitre de midi est revenu sur son parcours, son élimination et sur sa nouvelle vie. Découvrez sans plus attendre toutes les révélations de Stéphane.

Stéphane est revenu sur son parcours

Avec plus de 178 000 euros de cadeaux et plus de 390 000 euros de gains au cours de ces 153 participations, Stéphane est le 5ème plus grand maitre de midi. Il fait même partie des 10 plus grands gagnants des émissions de jeux télés en France (en terme de gains totaux).

Lors de l’émission Touche pas à mon poste, Stéphane est revenu sur son parcours. Il a annoncé avoir été fier d’être « comme le porte-drapeau du monde ouvrier ».

Il a expliqué aux téléspectateurs avoir une mémoire visuelle lui ayant permis au fil des années d’accumuler des informations vues au travers de reportages et autres émissions télés.

Il a même indiqué retenir des informations sans même s’en rendre compte et avoir parfois répondu aux questions de Jean-Luc Reichmann alors qu’il ne pensait pas connaitre la réponse.

L’avis de Stéphane sur son élimination

Lors de son interview par Cyril Hanouna, Stéphane révèle avoir eu du mal à accepter sa défaite qu’il attribue à un moment de fatigue dû au fait que ses voisins de chambre à l’hôtel étaient particulièrement bruyant.

Le manque de sommeil est donc pour lui la seule raison de son élimination. Il complète cette remarque en précisant « je me suis éliminé tout seul ».

Depuis qu’un nouveau maitre de midi l’a replacé dans Les 12 coups de midi, Stéphane semble avoir eu du mal à regarder l’émission. Il dit avoir attendu plusieurs jours avant de se remettre de nouveau devant son écran.

Autre révélation, Stéphane avoue avoir encore du mal à accepter sa défaite : « Je ne m’en remets pas même maintenant ».

Les révélations de Stéphane sur sa nouvelle vie

« Je n’ai jamais été trop intéressé par l’argent », cette phrase résume bien la nouvelle vie de Stéphane. Bien qu’il ait reçu de l’argent au fur et à mesure de la diffusion de l’émission, il n’a pas fait de grands excès depuis son élimination.

"Je gagnais un peu moins de 2 000 euros" Sa vie, son parcours, son avenir… D’ouvrier à star des "12 coups de midi", Stéphane témoigne dans #TPMP ! pic.twitter.com/lIuk458Lgn — TPMP (@TPMP) January 23, 2023

Pas de changement radical de vie à l’horizon, pas de changement de travail non plus ou de déménagement en perspective. Stéphane souhaite garder la vie qu’il avait avant l’émission.

Il n’a pas de projets précis en tête si ce n’est garder un peu d’argent pour lui et donner le reste à ces enfants pour qu’ils démarrent leur vie d’adulte sans trop de difficultés.

Au final, le passage dans TPMP de Stéphane nous a permis d’en savoir un peu plus à son sujet. Cyril Hanouna, animateur de l’émission, n’a pas hésité à l’encenser allant jusqu’à dire « Tu fais partie des héros que j’aime ».