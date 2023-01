Les 12 coups de midi : « Je me suis lâché », découvrez la plus grande folie de Stéphane suite à ses gains

Au cours de son passage dans l’émission Touche pas à mon poste diffusée en direct tous les soirs sur C8, Stéphane a fait des révélations sur la plus grande folie qu’il a pu s’offrir avec ses gains.

Quels sont les gains de Stéphane au cours de l’émission et qu’a-t-il fait des cadeaux?

Après 153 émissions et 500 adversaires éliminés, Stéphane a réussit à se hisser à la 5ème position des plus grands maitres de midi. Au total, c’est plus de 560 000 euros qu’il a pu engranger.

Cette somme correspond au cumul des gains financiers et des gains sous forme de cadeaux qu’il a pu remporter lors de la découverte de l’étoile mystérieuse.

Parmi les cadeaux remportés, il y avait 5 voitures (soit une par étoile mystérieuse découverte). Stéphane a expliqué avoir conservé 3 voitures (une pour lui, une pour sa femme et l’autre pour son fils qui vient d’avoir 18 ans). Il ne sait pas encore ce qu’il fera des autres voitures.

Pour l’heure, concernant les autres cadeaux, il a indiqué avoir conservé pour lui et sa famille tous les produits high tech pour lui et sa famille.

On sait également qu’il a vendu certains cadeaux gagnés à des amis proches. Il faut dire que certains cadeaux sont quasi similaires, il n’a donc pas l’utilité de conserver pour son compte les cadeaux en doublon.

"J'étais un cancre" Sa vie, son parcours, son avenir… D’ouvrier à star des "12 coups de midi", Stéphane témoigne dans #TPMP ! pic.twitter.com/pAcC9b77Qm — TPMP (@TPMP) January 23, 2023

Quelle est la plus grande folie de Stéphane grâce à ses gains ?

Lors de sa venue aux côté de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Stéphane s’est vu poser des questions par les différents chroniqueurs. L’un d’entre elles concernait l’utilisation de son argent.

Au départ, Stéphane est resté évasif sur l’utilisation de cet argent en indiquant qu’il n’allait pas faire d’excès car sa vie actuelle lui convenait. Il a indiqué ne pas avoir la notion de l’argent donc pour lui, aucun intérêt de dépenser à tout va.

Les chroniqueurs souhaitant avoir plus de précision lui ont donc demandé quelle était la plus grande folie qu’il s’était offerte avec ses gains.

Stéphane a donc partagé son dernier achat en date à destination de son fils. Il y a quelques jours, ce dernier fêtait ses 18 ans (Jean-Luc lui avait d’ailleurs souhaité à l’écran et sur les réseaux sociaux).

A cette occasion, il a souhaité gâter son fils en lui offrant le cadeau de ses rêves : un ordinateur de gamer. « Je me suis lâché » a ajouté Stéphane à l’occasion de cette révélation, prouvant ainsi qu’il n’est pas habitué à acheter de tel produits.