L’amour est dans le pré : Claire de la saison 10 poste une photo de ses enfants, son petit dernier à bien grandi !

A la ferme du Rantoy, les enfants de Claire et Sébastien ont bien grandi ! Pour l'occasion, ils n'hésitent pas à partager avec nous un cliché de leur famille.

Passage dans l’émission

Vous souvenez vous de la jeune et pétillante Claire Fourcade, de la saison 10 ? Cette jolie éleveuse de vaches laitières, d’oies et de canards qui vit en Midi-Pyrénées ? Pendant l’émission l’amour est dans le pré, elle s’était rapprochée d’un agent immobilier parisien, Adrien.

Malheureusement, leur idylle n’avait pas duré, son prétendant ayant seulement voulu passer à la télévision.

Après cette déception, Claire a reprit le travail dans la ferme familiale, se consolant auprès de ses parents et de ses animaux. Cette énergique jeune femme continua à vendre ses produits, foies gras, terrines et rillettes sur les marchés.

L’amour lui sourit enfin

Peu après sa mésaventure dans l’émission, elle retrouve un ancien camarade de collège, Sébastien Lefevre. Leur complicité immédiate se transforme très vite en amour, et les deux tourtereaux s’installent ensemble à la Ferme du Rantoy, dans le Gers.

Ils y élèvent des chèvres, en plus des bovins et des volailles. Claire a enfin trouvé le beau brun costaud dont elle rêvait, son « doudou ».

Dans la joie comme dans la tristesse

Dès le mois de juillet 2016, Claire donnera naissance à un joli petit garçon, Mathéo. Quelques années plus tard, en 2020, elle est heureuse d’annoncer sa deuxième grossesse, mais malheureusement, ce second enfant décédera peu de temps après sa naissance, suite à des complications. Comme ils le disent tristement sur leur compte instagram, « notre petit Mathis a dû rejoindre les anges ». Mais cet événement, au lieu de les anéantir, les rendra encore plus fort.

Le couple surmontera cette terrible épreuve grâce au sourire de leur petit Mathéo et a de beaux projets. L’un d’eux, leur mariage, en septembre 2020, sera la preuve de leur amour indestructible. La cérémonie sera célébrée à Vielle Aure, dans les Hautes Pyrénées.

Le 8 décembre 2021, les heureux parents de Mathéo, sont fiers de nous annoncer une autre belle nouvelle : la naissance d’un petit frère prénommé Maël.

De nouveaux projets en perspective

Tout en regardant grandir leurs deux petits garçons, Claire et Sébastien font de nouveaux projets. Ils se lancent dans l’élevage de brebis, avec l’aide de Jean-François, aperçu lors de la saison 16 de l’émission de Karine Lemarchand. Celui ci leur fournira leurs premières agnelles, en direct de son exploitation. Encore un projet en accord avec leur amour de la nature et des animaux.

Pour le moment, ils partagent des moments de complicité magiques, comme la naissance de deux veaux et d’un chevreau dans la même nuit du 16 au 17 janvier. Parions que Mathéo et Maël ont dû être ravis de découvrir ces petits » frères » au réveil.

Ces nouveaux arrivés leur permettront peut-être d’atténuer la peine qui a suivie le décès de leur chienne Lexie, en juillet dernier.

Mais jusqu’où iront nos deux amoureux ? L’avenir, que nous leur souhaitons radieux, nous le dira.

En attendant, vous pouvez les suivre et admirer leurs jolies frimousses sur leur compte instagram: un tel bonheur mérite d’être partagé !