Les 12 coups de midi : le maître de midi Nicolas accusé de tricherie après avoir découvert l’étoile mystérieuse

L'émission phare de TF1, "Les 12 coups de midi", n'en finit pas de défrayer la chronique. Entre soupçons de triche de toutes parts et tensions entre le présentateur star et Nicolas, nouveau maître de midi, l'ambiance est électrique. Explications.

Découverte de l’étoile mystérieuse le 26 janvier : un exploit suspect pour Nicolas ?

Tous les fans de l’émission « les 12 coups de midi » se souviennent du 26 janvier dernier. Ce jour là, Nicolas, maître de midi pourtant peu expérimenté, découvrait l’identité derrière l’étoile mystérieuse, sans attendre que cette dernière soit dévoilée. La joie et la surprise passées, est venue la stupeur et une bonne dose de soupçon.

Car, en effet, le nom de Millie Bobby Brown était déjà cité sur les réseaux et certains sites internet dès le 28 décembre. Il n’en fallait pas plus pour que des fans, déjà contrariés par les changements des règles récents, ne soupçonnent le candidat d’avoir consulté ces pages durant le tournage autour du 16 janvier…

Un climat de défiance entre Nicolas et Jean-Luc Reichmann ?

La veille de l’événement, Nicolas avait tenu des propos jugés suspects par le présentateur, mais également par nombre d’internautes téléspectateurs.

En effet, alors que Jean-Luc Reichmann évoquait le vol nocturne de son scooter, Nicolas aurait eu une réflexion étrange, saluant le « travail bien fait » des voleurs, juste après avoir trouvé une bonne réponse (le « pied de biche ») en lien avec la barre de métal utilisée pour le vol.

Nicolas a aussi été stigmatisé par le présentateur, agacé par l’attitude d’un de ses frères évoquant une biche en visio (alors qu’il touchait un éléphant en peluche). Il a alors accusé ce frère d’avoir voulu souffler la réponse à Nicolas. De ce fait, la boutade de ce dernier, quand il dit à Jean-Luc Reichmann qu’il lui offrira le scooter quand il gagnera la vitrine, n’est visiblement pas très bien passée.

Quelques jours plus tard, Nicolas a du subir un moment très gênant de la part du présentateur vedette. En visio avec sa petite amie, Jean-Luc Reichmann a, de façon très insistante, tenté de pousser Nicolas à une demande en mariage dont il n’était pas question à ce jour. Que peut-on penser d’un tel climat si Nicolas reste maître de midi de façon durable ?

La toile s’agite : qui de Nicolas ou de la production triche ?

🌟 Coup de théâtre aujourd’hui aux 12 Coups de Midi ‼️…

Nicolas, sans trop y croire propose quelqu’un au hasard, et repart avec plus de 90 000 €uros de cadeaux ❤️ 🤩👏👏👏🎶💕✨ Regardez 👀#les12coupsdeMidi 🌟 @TF1 pic.twitter.com/P1fWQTWuke — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 26, 2023

Sur internet, dans les fils de commentaires de la presse TV et surtout du côté des Twittos, les motifs d’indignation se multiplient. De nombreuses voix s’élèvent pour affirmer que Nicolas aurait eu accès à la réponse cachée derrière l’étoile mystérieuse (Millie Bobby Brown) bien avant le tournage de l’émission. De nombreux sites internet et chaînes Youtube dédiés à l’émission ainsi que des groupes Facebook accessibles à tous ont en effet révélé le nom de cette actrice fin décembre. Plusieurs internautes se sont étonnés qu’une actrice aussi peu connue en France soit si rapidement trouvée par le nouveau champion. D’autant plus que Nicolas n’a pas donné beaucoup d’explications pour justifier sa réponse.

Mais un autre refrain se fait entendre, et il concerne les accusations régulières de tricherie visant…la production de l’émission. En effet, de nombreux cas de supposées facilités offertes au maître de midi auraient été pointés du doigt. La production est ainsi soupçonnée de vouloir favoriser les champions, au point de les faire rester plus longtemps.

La nouvelle règle, à propos de l’étoile mystérieuse, qui entre maintenant en application est elle aussi très contestée, car rendant le jeu trop dur. Ce fait est en partie à l’origine des soupçons à propos de Nicolas.

En fin de compte, pas moyen de savoir s’il y a eu triche de la part du candidat, ni même manipulation de la production. Cela reste un jeu complexe ou les rebondissements sont nombreux. Et la chaîne doit relancer, en créant du suspense et de l’événement, une audience moins impressionnante pour l’émission depuis le départ du dernier maître de midi, Stéphane.