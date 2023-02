Laurence Boccolini s’insurge contre l’arnaque du siècle dont elle a été victime

À l’origine de sa colère se trouvent des publicités pour des gélules minceur, partagées par plusieurs comptes Instagram. Ces publicités s’appuient sur des photos de la star et même sur de prétendus témoignages concernant l’efficacité du produit.

« Je pesais 86 kg et maintenant 63 » ou encore « J’avais 93 et maintenant 62 », peut-on y lire avec l’image de l’animatrice comme fond d’affiche. Certains photomontages vont jusqu’à montrer Laurence Boccolini avec une boîte du produit dans sa main.

Les gélules en question s’appellent « Figur Diet Capsules ». Il s’agit d’un complément alimentaire de type brule-graisse. Ses promoteurs affirment qu’il est capable d’agir sur les zones voulues en un temps record, le tout grâce à des ingrédients naturels.

Les publicités avec Boccolini circulent depuis quelques jours.

La contre-attaque de la star : « c’est une arnaque … »

Terrifiée et lassée par ces pratiques répétitives qu’elle qualifie de « honteuses » et de « pathétiques », Laurence Boccolini a réagi sur son compte officiel Instagram. Et ses propos ne laissent place à aucun doute : ces publicités sont des montages et elle n’est en aucun cas associée à ces produits.

D’ailleurs, elle n’hésite pas à affirmer que ces derniers ne sont rien d’autre qu’une tromperie. « C’est une arnaque absolue, on me vole ces photos et on vous arnaque en mon nom », déclare-t-elle.

La star de la télé française exhorte ses fans à ne pas acheter les gélules Figur Diet Capsules. Elle se montre particulièrement scandalisée par l’inertie d’Instagram.

Si pour l’instant, Laurence Boccolini n’a pas communiqué sur son intention de porter plainte, au vu de ses premières réactions une suite juridique à l’affaire parait cette fois-ci possible.

Pourquoi est-ce l’arnaque du siècle ?

Laurence Boccolini est une habituée des classements des animateurs préférés des Français et une figure bien connue de l’audiovisuel grâce à des émissions comme « Le maillon faible », « Money Drop » ou « Mot de passe ».

Elle se montre plutôt discrète dans le milieu publicitaire et soigne l’utilisation de son image. Les promoteurs des produits incriminés, vendus à près de 50 euros la boîte, ont ainsi profité gratuitement de cette renommée.

L’animatrice-star, elle, risque un lynchage médiatique, voire des poursuites, en cas de promesse non tenue par le produit. Et ce risque s’avère élevé tant les promesses en question semblent exagérées alors que les informations sur le fabricant restent opaques.

Des réactions réclamées

Cette pratique n’est malheureusement pas un cas isolé. Laurence Boccolini elle-même en fut déjà victime, en 2018, alors qu’elle venait de perdre du poids pour des raisons médicales.

D’autres stars seraient également concernées selon les commentaires des fans de LB. Amel Bent et Michel Cymes figurent parmi elles. D’après Boccolini, les réseaux sociaux se montrent trop permissifs en la matière.

Les poursuites sont également compliquées par le fait que souvent les auteurs des « posts » se trouvent à l’étranger. Il est donc important, face à une publicité trop alléchante et mettant en avant une star, de rester vigilant et de ne pas renoncer à signaler les cas problématiques.