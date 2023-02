L’amour est dans le pré : Pierre et Fred dévoilent les coulisses du tournage de l’émission sur les réseaux sociaux

Une participation mémorable à la saison 7 de l’émission

L’amour est dans le pré est l’une des émissions les plus suivies de la chaîne de télévision M6. Dix-sept années après sa première diffusion, elle suscite toujours autant d’émotions chez les téléspectateurs.

Le principe est simple : permettre à des agriculteurs de trouver le grand amour en mettant en avant leur mode de vie et leurs valeurs.

C’est donc lors de leur participation à la saison 7 de l’émission que ce sont rencontrés Pierre et Fred. Ils forment désormais un couple très apprécié par les fans de la téléréalité. À l’occasion de la 18ème saison de L’amour est dans le pré, Pierre et Fred ont fait un grand retour à l’écran et ont pris le soin de dévoiler à leurs abonnés quelques images des coulisses de l’émission.

Des photos des coulisses de l’émission dévoilées au public

Sur leur compte Instagram, les deux tourtereaux ont publié plusieurs photos du tournage de l’émission. Les abonnés ont eu un aperçu de la complicité que partage le couple même derrière l’écran.

Les sourires radieux sur les visages et les regards intenses échangés par les deux amoureux dans les coulisses de l’émission ont ému plusieurs internautes. Pierre et Fred souhaitent ainsi servir d’exemple aux futurs prétendants de l’émission et apporter de l’espoir à tous ceux qui ont cessé de croire en l’amour.

Sur les photos partagées par le couple sur Instagram, les fans ont eu également l’occasion de voir les membres de l’équipe de tournage à l’œuvre. Ces images permettent de démystifier un tant soit peu la production des téléréalités dont la transparence est assez critiquée.

Il faut aussi rappeler que les deux amoureux avaient déjà l’habitude de partager avec les abonnés certains instants de leur quotidien et des informations sur leur vie privée. Les images des coulisses du tournage font justement suite à une annonce très mal accueillie par une grande partie leur communauté.

Des changements qui suscitent la controverse

Quelques jours avant la publication des images du tournage, Pierre révélait dans une longue vidéo que sa compagne comptait monétiser son audience par des placements de produits.

Cette nouvelle a fait de nombreux mécontents parmi les admirateurs du couple. La plupart d’entre eux craignent que le nouveau statut d’influenceuse de Fred remette en question l’authenticité du couple.

Certains vont plus loin en avançant que l’appât du gain serait la principale motivation du couple. Face à ces accusations, dévoiler les coulisses du tournage de l’émission pourrait redorer un minimum la réputation des amoureux.

Cela montre qu’ils sont déterminés à rester authentiques et à éviter de tomber dans le travers du mode de vie superficiel que l’on critique chez les influenceurs.

En somme, une décennie après leur première participation, Pierre et Fred restent un modèle pour les fans et les futurs participants de l’émission L’amour est dans le pré. La vague d’admiration qu’a suscitée la publication de ces photos montre qu’ils resteront encore longtemps dans le cœur d’une bonne partie des téléspectateurs.