L’amour est dans le pré : Lucile et Jérôme vont-ils vraiment avoir un deuxième enfant ?

Couple phare de la saison 15 de L’amour est dans le pré, Jérôme et Lucile ont publié une tendre vidéo sur leur compte Instagram le 2 février dernier. Déjà parents d’une petite Capucine, née en octobre 2021, ils ont annoncé la grossesse de leur second enfant.

Jérôme et Lucile, couple mythique de L’amour est dans le pré

Pour rappel, Jérôme et Lucile se sont rencontrés lors de la saison 15 de l’Amour est dans le Pré, en 2020. Le coup de foudre avait alors été immédiat entre l’agriculteur et sa prétendante, qui se sont rapidement mis en couple.

Depuis leur passage dans l’emblématique émission d’M6, ils partagent des images de leur couple ainsi que de leur vie à la ferme sur Instagram. Les 243 000 abonnés qui les suivent au quotidien ont ainsi pu découvrir la naissance de leur fille Capucine, en octobre 2021 ainsi que leur mariage, en août 2022.

Une annonce pleine de tendresse

Alors qu’ils étaient en pleine lune de miel en Martinique, Jérôme et Lucile ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant. Leur famille s’agrandit donc bel et bien et les internautes ont pu le découvrir à travers une jolie vidéo Instagram, accompagnée de la légende « Bientôt 4 ».

Sur les images, on peut voir l’agriculteur à genoux dans le sable en train d’écrire le message « Papa + Maman + Capucine + Bébé », entouré d’un beau cœur.

Les messages de félicitations ont rapidement jailli, notamment de la part d’autres candidats de L’amour est dans le pré. « Félicitations les copains, belle nouvelle pour célébrer la nouvelle année ! Encore un bébé l’amour est dans le pré c’est top ! » ont écrit Pierre et Frédérique de la saison 7.

« Félicitations, encore plus d’amour au quotidien », a ajouté Aude de la saison 13. Les abonnés étaient également aux anges et ont salué l’originalité de l’annonce : « Félicitations pour cette nouvelle grossesse et c’est magnifique la façon dont vous l’avez annoncée », « Une très belle façon d’illustrer cette bonne nouvelle, c’est toujours un plaisir de vous suivre », peut-on lire.

Certains ont quant à eux mis en avant le fait qu’ils avaient deviné cette seconde grossesse : « Félicitations, mon instinct de maman avait vu juste j’avais un doute », « …quand j’avais vu voyage de noces, je me suis dit tiens, est-ce qu’ils ne vont pas nous annoncer l’arrivée d’un bébé ? ».

Lucile a dévoilé quelques photos de son baby dump dans ses stories Instagram et a récemment indiqué être enceinte de 4 mois. Ce futur bébé vient s’ajouter aux 67 bambins déjà nés grâce à « L’amour est dans le pré ». Jérôme et Lucile sont d’ailleurs de retour dans « L’amour vu du pré » afin de commenter la nouvelle saison de « L’amour est dans le pré ».