Quotidien : que risque la chroniqueuse Ambre Chalumeau avec l’accusation de plagiat qui pèse sur elle ?

Ambre Chalumeau s’est très largement appuyée sur l’ouvrage de Racha Belmehdi parut ce mois-ci, en citant les mêmes exemples historiques très précis. Pourtant, elle n’a jamais lu le livre. Racha Belmehdi s’est aussitôt révolté sur Instagram : » Mon travail est devenu le sien en une poignée de secondes. «

Le plagiat : qu’est-ce que c’est ?

Le plagiat est défini comme l’utilisation d’un travail créatif appartenant à autrui sans autorisation et sans mention de la source. Les travaux créatifs peuvent inclure des textes, des images, des vidéos, des musiques, etc.

Le plagiat est considéré comme une violation du droit d’auteur et est passible de sanctions légales. Ambre Chalumeau aurait donc du demander l’autorisation à Racha Belmehdi, ou au moins citer l’ouvrage et son autrice, avant de faire sa chronique.

Quels risques pour Ambre Chalumeau ?

D’abord, l’autrice supposément victime de plagiat pourrait déposer une plainte en justice pour viol d’un droit à la propriété intellectuelle. Il y aurait alors une enquête suivie d’un procès où Ambre Chalumeau aurait à se défendre

Si la chroniqueuse est reconnue coupable de plagiat, elle risque des sanctions juridiques et financières. En effet, la loi française prévoit des amendes pouvant coûter jusqu’à 300 000 euros, voire des peines de prison dont la durée varie jusqu’à trois ans. De plus, elle pourrait également subir des dommages et intérêts pour les préjudices subis par l’autrice Racha Belmehdi.

Au-delà de ces sanctions légales, Ambre Chalumeau pourrait soudainement voir sa carrière basculer du mauvais côté. En tant que chroniqueuse, sa crédibilité et sa réputation seraient fortement entachées si un procès et une condamnation ont lieu. Si elle parvient à conserver son poste, sa popularité en prendrait un coup auprès du public.

Complément d’information sur la chronique de jeudi dernier ⬇#Quotidien pic.twitter.com/ixhfGLFxZ2 — Quotidien (@Qofficiel) February 13, 2023

Si les accusions sont avérées, il y a également un risque que la chroniqueuse subisse du harcèlement sur internet. Comme il s’agit d’une personnalité publique relativement connue, une partie agressive de son public pourrait proférer des propos violents à son encontre. Depuis quelques temps déjà, c’est un phénomène courant sur Internet.

Comment éviter le plagiat ?

Pour éviter les accusations de plagiat, il est important de respecter le droit d’auteur. Cela signifie que lorsque l’on s’inspire ou que l’on cite une œuvre appartenant à quelqu’un d’autre, il est impératif de demander l’autorisation de l’auteur et de mentionner la source.

Ambre Chalumeau avait le droit d’exprimer des idées du fait de sa liberté d’expression, mais elle aurait du préciser que ce n’étaient pas les siennes, qu’elles les avaient lues dans Rivalité, nom féminin.

En conclusion, la carrière d’Ambre Chalumeau est en sursis. Si l’affaire dégénère, un procès aura lieu, et sa place dans la chronique sera compromise. En attendant, elle peut essayer de s’arranger à l’amiable avec Racha Belmehdi, parce que le dialogue est parfois préférable à de lourdes conséquences.