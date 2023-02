Les 12 coups de midi : Jean-Luc Reichmann a-t-il dépassé les bornes ? L’animateur contraint de s’expliquer après cet incident très gênant pendant l’émission

Nicolas, un maître de midi qui gagne beaucoup en peu de temps

A force d’accumuler les exploits et les coups de maître, Nicolas est reparti avec la somme impressionnante de 132 468 euros de prix et de gains (dont plus de 40 000 euros en cash). Quelle est la première chose que l’ancien champion va décider de faire avec cet argent ?

Une partie des gains pourra être utilisée pour payer les travaux d’une future maison, explique Nicolas. Son budget ayant beaucoup augmenté grâce à la célèbre émission TV.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, Nicolas est revenu sur son départ après 16 apparitions. Il a déclaré qu’à ce moment-là, il n’était pas du tout mécontent car il avait gagné une sacrée cagnotte et était ravi de pouvoir reprendre ses habitudes avant d’ajouter :

« Les tournages sont intensifs et m’ont éloigné de chez moi ! Je ne pensais pas qu’autant de gens regardaient le programme. J’ai eu des retours sur les réseaux sociaux, je suis passé dans les journaux… On m’avait dit que je ne mesurerais pas l’impact du jeu sur ma vie. C’est déjà dingue ce qu’il m’est arrivé. J’ai même fait un selfie avec quelqu’un. C’est surréaliste. Je venais comme ça, pour m’amuser et je me retrouve avec une petite notoriété.”

Un moment gênant provoqué par Jean-Luc Reichmann

Jean-Luc Reichmann a tenté au cours de l’émission avec Nicolas et devant des millions de téléspectateurs de le convaincre de se marier avec sa compagne Vanessa qui était présente en visio. Bien que cette initiative ait été bien accueillie par certains téléspectateurs, d’autres ont critiqué le fait que Jean-Luc Reichmann ait « forcé la main » à Nicolas.

Quelques réactions d’internautes :

J'ai l impression que Nicolas n est pas très amoureux de sa compagne, car c'est la deuxième fois qu il dit, on verra, peut être, . Faut dire, le JLR est lourd à insister sur ce probable mariage. En plus en utilisant le gamin du candidat. C'est dégueulasse.#12CoupsDeMidi — HVincent (@HEDDADHakim2) February 5, 2023

Je trouve bien qu’il ne succombe pas au forçage de JLR. Il l a dit. La demande c’est intime et j’espère qu’il ne craquera pas. Après vu que ce n’est pas vendeur. Il peut sauter pour ça. En même temps. Les questions sont d’une simplicités — Integralyan (@integralyan) February 5, 2023

mais comme Dab, JLR veut encore et toujours se mettre en avant, laisse cet homme demander sa compagne en mariage, et ( FERME TA GUEULE ), bordel tu fait chier, a toujours vouloir être avant les autres #12coupsdemidi — martin (@cricribis1) February 14, 2019

En effet, certains ont estimé que cette intervention était inappropriée et que Jean-Luc Reichmann n’avait pas à imposer sa volonté à Nicolas. D’autres ont également souligné que le mariage était une décision personnelle et que Jean-Luc Reichmann ne devrait pas interférer dans la vie privée des candidats.

Le présentateur obligé de revenir sur cet incident

Pour clarifier les choses, Jean-Luc a profité de la présence de l’ancien candidat qui était là pour aider son frère, nouveau maitre de midi, Florian.

Il a demandé à Nicolas s’il estimait que ses actions étaient perturbatrices. Puis il a lancé le sujet : « Nicolas, on va juste faire un petit point avec Vanessa parce que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont dit : ‘Oui, Jean-Luc a forcé la main de Nicolas.’ Nicolas, qu’en est-il ? Où en êtes-vous ? »« .

L’ancien champion a répondu avec beaucoup de franchise. « Écoutez, ça n’a pas avancé, il faut être honnête. Mais c’est vrai que vous m’avez quand même donné un petit coup de pouce » a admis Nicolas. Puis il a ajouté : « Il y a un moment où il faut le faire et vous avez fait germer la petite idée qu’il va falloir maintenant concrétiser« .

Suite à ces réponses positives pour la conscience de Jean-Luc, l’ancien maître de midi a acquiescé : « Oui, ça fait longtemps qu’elle me tanne avec ça et donc il faut que je m’y mette« .

Jean-Luc Reichmann a donc défendu son action en expliquant qu’il avait simplement essayé de donner un coup de pouce à Nicolas et de l’encourager à prendre une décision importante. Il a également souligné que le jeu était avant tout une source de divertissement et que les candidats étaient libres de prendre leurs propres décisions.