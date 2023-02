Les 12 coups de midi : à qui profitent vraiment les nombreux cadeaux gagnés par les maitres de midi au cours de l’émission ?

Comme vous le savez certainement, lorsqu’une étoile mystérieuse est découverte, un lot impressionnant de cadeaux est offert au maitre de midi. Celui-ci est alors libre d’en disposer comme il le souhaite. Entre doublon et cadeaux inutiles pour le candidat, à qui profitent vraiment tous ces cadeaux ? La réponse dans cet article.

Etoile mystérieuse dévoilée et cadeaux engrangés

Le principe de l’émission est simple. Tous les jours, de nouveaux cadeaux sont ajoutés à la vitrine des 12 coups de midi. Lorsqu’un candidat maitre de midi découvre la personnalité cachée derrière l’étoile mystérieuse, il remporte immédiatement la vitrine de cadeaux.

Plus le maitre de midi découvre d’étoiles mystérieuses et plus le nombreux de cadeaux remportés est important. Le problème c’est que beaucoup de cadeaux sont similaires d’une vitrine à l’autre.

C’est ainsi que les candidat qui remportent 4 ou 5 étoiles mystérieuses se retrouvent avec plusieurs voitures, plusieurs smartphones, plusieurs enceintes connectées, etc…

Libre à eux d’en faire ce qu’ils le souhaitent : garder les cadeaux, les offrir, les vendre…

Que deviennent réellement les cadeaux gagnés par les candidats lors des 12 coups de midi ?

Dernièrement, deux maitres de midi ont déclaré de manière officielle ce qu’ils avaient fait de leurs cadeaux gagnés au cours des 12 coups de midi.

Stéphane, 5ème plus grand maitre de midi éliminé le 20 janvier dernier après avoir découvert 5 étoiles mystérieuses, s’est confié sur les cadeaux remportés au cours de son passage dans Les 12 coups de midi.

Stéphane Patingre a déclaré avoir conservé 3 des 5 voitures remportées : il en a donné une à sa femme, la deuxième à son fils qui venait de passer le permis et la troisième fut pour lui.

Concernant les autres cadeaux qu’il a reçu, il en a bien évidemment conservé un certain nombre dont beaucoup d’objets high-tech, lui et ses enfants étant fans de ce genre de gadgets.

Pour le reste (les produits high-tech en doublon et les autres cadeaux), Stéphane a dit les avoir vendus , parfois même à ses amis, ce qui n’a pas manqué de déclencher des réactions de la part de certains.

En effet, bien qu’il puisse faire ce qu’il souhaite de ses cadeaux, de nombreuses personnes ont trouvé déplacé le fait de vendre des cadeaux qu’il n’a pas payé à ses propres amis alors qu’il a en plus remporté une cagnotte de presque 570 000 €.

Autre candidat qui a parlé de ses cadeaux récemment, il s’agit du maitre de midi actuel : Florian. Ce dernier maitre de midi, fortement apprécié des téléspectateurs, n’est pas intéressé par les cadeaux les plus chers qu’il a pu remporter.

Ainsi, il compte revendre le SUV qu’il vient d’obtenir car il souhaite conserver sa petite citadine à laquelle il dit être attaché. Le cadeau qu’il voulait le plus était la console de jeu Switch ! Il va également garder des accessoires et produits qui lui seront utile à la maison comme une crêpière ou encore un appareil à raclette.

Par contre, pour certains cadeaux onéreux comme un baby-foot ou encore du matériel de ski donc il n’a pas l’utilité, il prévoit de les offrir à ceux qui parmi ces amis en auraient plus besoin que lui.

Cette démarche de don plutôt que de vente est tout à son honneur. C’est ainsi que les cadeaux gagnés par un candidat peuvent profiter au plus grand nombre.