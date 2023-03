L’amour est dans le pré : retrouvailles en règle au Salon de l’agriculture, quels sont les agriculteurs que vous pouvez y voir cette année ?

Comme tous les ans se tient le Salon de l’Agriculture à Paris depuis quelques jours. Si vous souhaitez rencontrer un maximum d’agriculteurs de l’amour est dans le pré, c’est le moment d’y aller. Ils sont tous les ans de plus en plus nombreux à y participer et nous vous dévoilons leurs noms sans plus attendre.