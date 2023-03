Incroyables transformations : Nicolas Waldorf fait une incroyable révélation à son sujet

Vous avez sans doute connu Nicolas Waldorf sur M6 grâce à l’émission Incroyables transformations. Ce coiffeur haut en couleurs et débordant d’énergie faisait des miracles auprès des participants. Après avoir annoncé son départ de l’émission, il a fait une autre révélation pour le moins inattendue.

Un changement de carrière pour Nicolas Waldorf

Nicolas Waldorf est un coiffeur parisien de renom qui s’est fait connaitre au grand public à travers sa participation en tant que coiffeur officiel à l’émission Incroyables transformations.

Au bout de quatre ans à la tête de l’émission de relooking, il semble avoir fait le tour de ce concept et souhaite désormais créer sa propre émission. C’est en tout cas ce qu’il a annoncé à Jordan lors d’une interview sur C8 il y a quelques semaines.

D’autres rumeurs parlent d’un changement de chaine pour le coiffeur emblématique mais rien n’est encore signé.

Toujours est-il que le rythme imposé par Incroyables transformations ne lui laissait que peu de temps pour gérer son salon de coiffure et développer en parallèle d’autres projets.

Une annonce qui plus que surprenante : Nicolas Waldorf change de métier

Connu en tant que coiffeur, c’est dans un tout autre domaine que Nicolas Waldorf se lance depuis peu. En effet, il vient d’annoncer l’ouverture d’un bar en plein Paris il y a quelques jours.

Le nom et l’adresse de ce bar viennent d’être dévoilés. Il s’agit du Giadinh qui veut dire famille en vietnamien. Ce bar se situe au 48 rue de la folie méricourt, dans le 11ème arrondissement de Paris.

C’est un projet de bar à cocktail et tapas qui tenait particulièrement à cœur à Nicolas Waldorf et qu’il vient de concrétiser.

Sur les réseaux sociaux, ils invitent les internautes qui le suivent à venir tester le lieu et n’hésites pas à appâter le client avec son offre happy hour !

Un projet soutenu par plusieurs célébrités

Une annonce officielle sur les réseaux sociaux et les stars amies de Nicolas Waldorf n’ont pas tardé à lui montrer son soutien.

Entre messages bienveillant et promesses de venir le voir et de tester son bar cocktail et tapas, les réactions ne manquent pas.

Christophe Beaugrand a été le premier à réagir à la publication de Nicolas Waldorf sur Instagram « Bravo !!! Où est-ce ? ».

Karima Charni s’est quant à elle contentée de mettre des émojis en commentaire de la publication de son amie puis, lors d’un échange avec le coiffeur, elle lui a promis de passer le voir à son bar.

Nouveau projet pour une nouvelle vie, Nicolas Waldorf ne cesse d’avancer au rythme de son succès en multipliant les projets que ce soit dans son domaine de prédilection qu’est la coiffure ou dans d’autres domaines qui lui tiennent à cœur. Nous lui souhaitons que son nouveau projet soit une grande réussite et qu’il ne s’arrête pas là ! En effet, ses fans ont envie de le revoir très rapidement sur leurs écrans de télévision.