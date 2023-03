L’amour est dans le pré : ce tatouage à la mode que les stars de l’émission se font faire et que tout le monde veut avoir !

Les tatouages, autrefois réservés aux personnes excentriques ou vues comme en dehors de la société, sont désormais signe de mode. En effet, il est de plus en plus fréquent de voir quelqu’un se faire tatouer, quel que soit son âge et son niveau socio-culturel. Depuis peu, un tatouage en particulier est à la mode notamment grâce à la célèbre émission de télévision, découvrez lequel.

Un tatouage bien visible et marqué de sens

C’est un fait, de plus en plus de personnes décident de se faire tatouer. Parfois dans un endroit plutôt discret à l’abri des regard, parfois aux vues de tous.

En général, le premier tatouage que l’on fait se situe dans un endroit caché par les vêtements mais plus on en fait et plus la zone tatouée est exposée aux yeux de tous.

Pour ce nouveau tatouage à la mode et démocratisé par les stars de la célèbre émission de M6 – L’amour est dans le pré, la zone privilégiée est le cou. Autant dire qu’il est visible tout le temps sauf si vous portez une écharpe ou un pull à col roulé !

Autrement dit, ce nouveau tatouage est fait pur être vu. Ce n’est pas juste un tatouage, c’est tout est message qui passe à travers lui. Dans le cas de notre tatouage à la mode dont tout le monde parle, il s’agit d’un message d’amour, de passion et d’ouverture en matière d’amour et de relations humaines.

Qui porte se tatouage et quel est-il ?

D’abord porté par plusieurs agriculteurs et participants de L’amour est dans le pré, ce tatouage est désormais porté par de plus en plus de personnes dans le monde entier. Des anonymes souhaitent désormais le voir fleurir dans leur cou également.

Au départ, c’est Mathieu et son ancien prétendant et compagnon de l’époque Alexandre qui ont décidé ensemble de ce faire tatouer puis un autre agriculteur à fait la même démarche (sans concertation avec les premiers !).

Il n’en fallait pas plus pour déclencher une mode et voir la demande de ce type de tatouage augmenter chez les tatoueurs de toute la France.

Ce tatouage en forme de baiser rouge dans le cou est donc LE tatouage du moment que tout le monde veut avoir.

Vu comme une affirmation de soi et lancé au départ par des personnalités homosexuelles, c’est plus dans la communauté LGBT qu’il apparait mais ils ne sont pas les seuls à vouloir l’arborer aux yeux de tous.

Tendance et bien visible, si vous souhaitiez vous faire tatouer mais que vous hésitiez sur un modèle, nous avons trouvé celui qu’il vous faut ! Pour faire passer un message, il n’y a pas mieux. Et si vous souhaitez rester à la mode, il ne faut pas chercher plus loin. Ce tatouage fait fureur en ce moment, tant par son emplacement sur le corps que par la symbolique qu’il dégage.