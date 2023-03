Stéphane Plaza sur le départ : découvrez pour quelle raison il quitte la France pour les USA !

Stéphane Plaza a plus d’une corde à son arc. Ces derniers temps, il n’a pas hésité à partager ses états d’âmes avec les internautes sur les réseaux sociaux. Depuis quelques semaines, un mystère planait sur un éventuel nouveau projet pour Stéphane Plaza. Il vient donc d’annoncer quelle était cette bonne nouvelle. CambodgePost vous dit tout sur ce tournant crucial dans sa vie.

Un changement professionnel saisissant

Le frenchie préféré des français va poursuivre sa carrière aux Etats-Unis et c’est sur les réseaux sociaux que nous l’apprenons.

En effet, Stéphane Plaza a été repéré par un grand cinéaste américain pour tourner dans un film. Il est loin le temps des émissions de télé et des téléfilms français où l’agent immobilier présentateur et acteur participait.

Désormais il poursuit sa carrière en Amérique. Et il s’agit comme il l’annonce « d’une grosse production ».

Fier de cette excellente nouvelle, Stéphane Plaza distille à qui veut l’entendre des indices concernant cette belle aventure :

« Hugh Jackman ? Leonardo di Caprio ? Ou ce requin serait-il vraiment l’indice ? Non je ne vais pas jouer dans le remake des dents de la mer car sous ses apparences ce requin en est-il vraiment un ? Peut-être est-ce un XMen tout droit sorti de la série des films Marvel.. ? Où est-ce un requin gentil tout droit sorti d’un Disney ? Méfiez-vous des apparences, elles peuvent être trompeuses. »

Le futur grand acteur Hollywoodien aime faire planer une part de suspense dans son annonce. Il écrit ainsi : « Je laisse votre imagination vagabonder dans les eaux troubles » « D’autres indices viendront plus tard ».

La réaction des internautes et des amis de Stéphane Plaza ne va certainement pas tardée à arriver vu l’ampleur de la nouvelle annoncée !

Un départ aux Etats-Unis qui se prépare

Stéphane Plaza est une personnalité française bien connue pour sa carrière dans l’immobilier et les médias.

Il est devenu célèbre en France en tant qu’animateur d’émissions immobilières telles que « Recherche appartement ou maison » et « Maison à vendre », qui sont diffusées sur M6, une chaîne de télévision française. Au fil des ans, il est devenu une figure emblématique de l’immobilier en France, et il est également devenu un acteur populaire, apparaissant dans plusieurs films et séries télévisées.

Stéphane Plaza est également un entrepreneur à succès, avec sa propre agence immobilière « Stéphane Plaza Immobilier », qui compte aujourd’hui plus de 400 agences en France et à l’étranger. Il a également écrit plusieurs livres sur l’immobilier, qui sont devenus des best-sellers en France.

Il est très apprécié en France pour sa personnalité charmante et son sens de l’humour, ainsi que pour son expertise en immobilier. Aujourd’hui, il continue à travailler dans les médias et l’immobilier, et reste une figure incontournable de la scène française. Mais sa carrière devrait prendre une toute autre tournure prochainement outre-Atlantique. Notre Stéphane national pourrait bien devenir une star internationale !

Vous vous en doutez certainement, impossible de tourner un film outre-Atlantique, qui plus est une grosse production, sans se rendre aux Etats-Unis.

Il n’en fallait pas plus pour comprendre que Stéphane Plaza va devoir s’absenter de France pour une durée actuellement indéterminée. Ce rêve américain auquel tant de français aimeraient accéder est désormais à la portée de Stéphane Plaza.

Il est d’ailleurs actuellement aux Etats-Unis, et c’est de là-bas qu’il publie son post Instagram pour annoncer à ses fans sa nouvelle vie américaine.

Il avait déjà publié quelques photos et vidéos de lui dans les eaux turquoises des Caraïbes depuis ce début d’année. Était-ce un présage de la nouvelle qu’il vient d’annoncer ?

Qu’en est-il de son réseau d’agence immobilière basée en France ou encore des tournages pour ses émissions sur M6 ? A l’heure actuelle, rien n’a filtré à ce sujet. Il préfère donner les informations au compte-gouttes. On sait seulement que le célèbre animateur vient d’achever la tournée de son spectacle après 75 dates en France mais aussi dans d’autres pays francophones.

Une chose est sûre, Stéphane Plaza prépare ses fans en leur distillant des informations via ses réseaux sociaux. C’est ainsi qu’il a annoncé sa participation prochaine au tournage d’un grand film en précisant qu’il donnerait d’autres informations prochainement. Affaire à suivre donc !