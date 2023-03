Cyril Féraud en deuil : il rend un hommage très touchant à l’un de ses proches décédé

Nous l’avons appris il y a quelques jours, Marcel Amont est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Il laisse derrière lui des tas de souvenirs dont des chansons qui parlent à tous. Cyril Féraud, animateur sur France télévision, a décidé de rendre hommage à l’homme qu’il admirait. Nous allons revenir pour vous sur les mots de Cyril Féraud, tout en tendresse et en émotion.

Marcel Amont, un grand chanteur s’en est allé

Marcel Amont fait partie de ses chanteurs que même la jeune génération connait. Même si nous n’avons pas été bercé par ses chansons, nous en avons tous entendu au moins une.

Parmi les plus grands succès de ce chanteur pyrénéen on retrouve Bleu, blanc, blond, Dans le cœur de ma blonde, Un Mexicain ou encore L’amour ça fait passer le temps.

Marcel Amont était un chanteur de music-hall et sa mort cette semaine à l’âge de 93 ans en a peiné plus d’un. Parti en paix à son domicile à Saint Cloud, certaines célébrités comme Cyril Féraud ont voulu lui rendre hommage pour honorer son parcours et sa mémoire.

Cyril Féraud rend un hommage émouvant à Marcel Amont

Emu par le décès de Marcel Amont, Cyril Féraud voulait lui rendre hommage à sa manière : pudique et sincère.

Voici le message de Cyril Féraud à son ami décédé : « Les larmes coulent en apprenant le départ de mon ami Marcel Amont. L’un des derniers grands du music-hall, à l’œil toujours rieur. Si drôle, si malin, si professionnel. »

En conclusion, Cyril Féraud ne peut s’empêcher de tourner ses dernières pensées vers sa famille : « Immense pensée à Marlène, Romélie et Mathias. »

Les autres stars qui rendent hommage à Marcel Amont

D’autres personnalités publiques comme Bernard Montiel, Fabien Lecoeuvre ou Pierre-Jean Chalençon ont également rendu hommage à Marcel Amont.

« Je suis effondré… notre Marcel Amont est parti… à la fin de son dernier concert en 2019, je monte sur scène, et en surprise, j’appelle tous ses amis : Christophe, Serge Lama, Igit, Nicoletta, Gérard Lenorman… mes pensées pour Marlène et les enfants, RIP cher Marcel », dixit Bernard Montiel.

« Adieu mon copain, tu vas nous manquer. Que de bons souvenirs », dixit Pierre-Jean Chalençon.

« Une pensée émue pour Marcel Amont, après l’annonce de son décès par son épouse Marlene, hier après-midi. RIP », dixit Fabien Lecoeuvre.

Proches depuis toujours , simples connaissances ou encore anonymes fans du chanteur, nombreux sont ceux qui s’expriment au sujet de Marcel Amont depuis l’annonce de sa mort. Tous sont unanimes à son sujet, Marcel Amont était un personnage haut en couleurs apprécié de tous. Nous lui souhaitons de pouvoir reposer en paix.